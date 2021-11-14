Народные приметы: зима придет поздно, если сегодня слабый мороз
В народе 14 ноября называют девичьим или куриным праздником. В этот день проходили молодежные вечерницы. Девушки приносили на застолье куры.
Фото: pixabay.com
Из куриного мяса готовили разные блюда, а вечером подавали на стол, парни в шутку определяли - "чья курятина вкуснее". Издавна предки верили, пишет Gazeta.ua, что святые заботятся о домашней птице, поэтому куры были символом счастья и плодовитости.
Народные приметы на 14 ноября
Если мороз слабый, то зима придет поздно.
Теплый день – зима не наступит в начале декабря и будет теплой.
На реках образовался лед – мороз будет держаться до весны.
Мяукает кошка – до невезения.
Что нельзя делать 14 ноября
Подавая подаяние - не смотрите нищему в глаза - к беде.
Не выливайте на улицу воду, которая осталась после купания младенца, потому что, вероятно, он будет страдать бессонницей.
14 июля православная церковь чтит память святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Их чествуют как покровители святости и нерушимости христианского брака и семейной жизни. Кроме того, они являются покровителями и детей.
11:25 14/11/2021
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