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Из куриного мяса готовили разные блюда, а вечером подавали на стол, парни в шутку определяли - "чья курятина вкуснее". Издавна предки верили, пишет Gazeta.ua, что святые заботятся о домашней птице, поэтому куры были символом счастья и плодовитости.





Народные приметы на 14 ноября





Если мороз слабый, то зима придет поздно.





Теплый день – зима не наступит в начале декабря и будет теплой.





На реках образовался лед – мороз будет держаться до весны.





Мяукает кошка – до невезения.





Что нельзя делать 14 ноября





Подавая подаяние - не смотрите нищему в глаза - к беде.





Не выливайте на улицу воду, которая осталась после купания младенца, потому что, вероятно, он будет страдать бессонницей.





14 июля православная церковь чтит память святых бессеребренников и чудотворцев Космы и Дамиана. Их чествуют как покровители святости и нерушимости христианского брака и семейной жизни. Кроме того, они являются покровителями и детей.