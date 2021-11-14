







В пятницу, 12 ноября, в районе реки Нил были сильные ливни, град и гроза. Именно непогода и принесла в город скорпионов, пишет Gazeta.ua. А еще часто после таких природных явлений наблюдается и массовое появление змей.





Власти страны уже направили дополнительные дозы противоядия в медицинские центры в селах и городах вблизи гор и пустынь. В то же время медики не спешат делать массовую прививку населения, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. Призывают людей оставаться дома, избегать мест с деревьями и быть осмотрительными.