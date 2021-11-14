







Например, пишет Office Life, рентгеноскопия органов грудной полости стоила максимум 6 рублей 80 копеек, а сейчас — 7 рублей 7 копеек. Флюорография в одной проекции: было — 1 рубль 60 копеек, стало — 2 рубля 28 копеек. УЗИ парных суставов на цветных аппаратах дорожает с 11 рублей 30 копеек до 11 рублей 75 копеек и т. д. В документе довольно большой список видов исследований, в том числе разные варианты МРТ.





Постановление вступает в силу после официального опубликования, а значит, новые тарифы будут действовать уже в понедельник, 15 ноября.



