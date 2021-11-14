



Отвечая на вопрос Office Life, много это или мало, юрист напомнил, что в России насчитывается 50 адвокатов на 100 тыс. населения. А в Литве этот показатель составляет 70 адвокатов на 100 тыс. населения. То есть — в 3,5 раза больше. Интересная коррекция: и ВВП в Литве в 3,5 раза больше, чем в Беларуси. В Европе среднее значение — 160 адвокатов на 100 тыс. населения.





Консалтеры во всем мире пришли к одному выводу: существует корреляция между уровнем развития экономики и развитием сервисных услуг.





Неслучайно в Украине отрасли, которые больше всего заказывают юруслуг, — это сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Банки заказывают значительно меньше.





В Беларуси основная отрасль в сфере услуг, которая бурно развивается, — это IT.





«У нас не самое лучшее время для развития рынка юруслуг. В Беларуси спрос на услуги юристов падает. И продолжит падать в ближайшее время», — предположил юрист.





Он напомнил, что с конца ноября адвокаты могут работать только в юридических консультациях, адвокатские бюро закрываются. Часть адвокатов не сможет так работать, и они становятся снова юристами-хозяйственниками, рассказал Вашкевич.





«Если на начало 2000 года в стране насчитывалось 2100 адвокатов, то сейчас подсократимся, возможно, на 300–400 к концу 2021 года. Многие собираются вообще уйти из профессии. Кто-то устроится штатным юристом, а кто-то уйдет в IТ, менеджмент. И адвокатов, и юристов станет меньше», — спрогнозировал Вашкевич.