+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Витебске врача оштрафовали за герб Литвы на авто

Административное дело по ст. 24.23 КоАП, заведенное на врача-пульмонолога Марину Бурблис, рассмотрел 12 октября суд Октябрьского района Витебска. Женщину признали виновной в нарушении законодательства о массовых мероприятиях за наклейку герба Литвы на багажнике авто. На суде стало известно, что крышка багажника была «неродная», ее меняли в Литовской Республике. На ней осталась наклейка с гербом этой страны. Адвокат просил не лишать медика свободы, так как она работает в красной зоне, сообщают правозащитники.



Дело разбирал судья Владимир Цариков. Согласно рапорту сотрудника Октябрьского РОВД Витебска, информация об автомобиле «Опель Вектра» с Погоней на багажнике поступила 14 октября. Почти через неделю, 20 октября, был проведен осмотр автомобиля и составлен протокол осмотра.

На первом судебном заседании, пишет Nashaniva.com, которое состоялось 2 ноября, муж Марины Бурблис объяснил, что крышка на багажнике была заменена. Ее привезли из Литвы, мужчина показал на суде переписку с продавцом.

На суде свидетелем выступил непосредственный начальник женщины ‒ исполняющий обязанности заведующего первым терапевтическим отделением Витебской городской центральной поликлиники Вадим Парфентьев.

Он охарактеризовал свою подчиненную положительно, сообщил, что Марина Бурблис с самого начала пандемии в составе бригады выезжала к больным коронавирусом. Сейчас тоже работает в красной зоне.

Судью Царикова интересовало, обсуждала ли на работе врач политические темы и не стоял ли в ее кабинете бело-красно-белый флажок. Заведующий отделением ответил, что ничего не видел, никаких политических тем в отделении не обсуждают.

Адвокат Марины заявил, что литовский герб женщина не стала снимать с багажника, чтобы не повредить покрытие автомобиля, а также что символ «Погоня» не признан экстремистским или запрещенным.

Отметил, что во время пандемии голова его подзащитной была занята совсем другими вопросами, связанными с работой.

Адвокат просил, чтобы в случае, если Марину Бурблис признают виновной, ее бы не отправляли за решетку, так как ей нужно помогать больным на COVID-19.

Судья Владимир Цариков признал врача виновной и принял решение оштрафовать женщину на 50 базовых величин (1450 рублей).

Приговор может быть обжалован в областном суде.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]