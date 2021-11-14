







Дело разбирал судья Владимир Цариков. Согласно рапорту сотрудника Октябрьского РОВД Витебска, информация об автомобиле «Опель Вектра» с Погоней на багажнике поступила 14 октября. Почти через неделю, 20 октября, был проведен осмотр автомобиля и составлен протокол осмотра.





На первом судебном заседании, пишет Nashaniva.com, которое состоялось 2 ноября, муж Марины Бурблис объяснил, что крышка на багажнике была заменена. Ее привезли из Литвы, мужчина показал на суде переписку с продавцом.





На суде свидетелем выступил непосредственный начальник женщины ‒ исполняющий обязанности заведующего первым терапевтическим отделением Витебской городской центральной поликлиники Вадим Парфентьев.





Он охарактеризовал свою подчиненную положительно, сообщил, что Марина Бурблис с самого начала пандемии в составе бригады выезжала к больным коронавирусом. Сейчас тоже работает в красной зоне.





Судью Царикова интересовало, обсуждала ли на работе врач политические темы и не стоял ли в ее кабинете бело-красно-белый флажок. Заведующий отделением ответил, что ничего не видел, никаких политических тем в отделении не обсуждают.





Адвокат Марины заявил, что литовский герб женщина не стала снимать с багажника, чтобы не повредить покрытие автомобиля, а также что символ «Погоня» не признан экстремистским или запрещенным.





Отметил, что во время пандемии голова его подзащитной была занята совсем другими вопросами, связанными с работой.





Адвокат просил, чтобы в случае, если Марину Бурблис признают виновной, ее бы не отправляли за решетку, так как ей нужно помогать больным на COVID-19.





Судья Владимир Цариков признал врача виновной и принял решение оштрафовать женщину на 50 базовых величин (1450 рублей).





Приговор может быть обжалован в областном суде.











