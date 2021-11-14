В Витебске врача оштрафовали за герб Литвы на авто
Административное дело по ст. 24.23 КоАП, заведенное на врача-пульмонолога Марину Бурблис, рассмотрел 12 октября суд Октябрьского района Витебска. Женщину признали виновной в нарушении законодательства о массовых мероприятиях за наклейку герба Литвы на багажнике авто. На суде стало известно, что крышка багажника была «неродная», ее меняли в Литовской Республике. На ней осталась наклейка с гербом этой страны. Адвокат просил не лишать медика свободы, так как она работает в красной зоне, сообщают правозащитники.
Дело разбирал судья Владимир Цариков. Согласно рапорту сотрудника Октябрьского РОВД Витебска, информация об автомобиле «Опель Вектра» с Погоней на багажнике поступила 14 октября. Почти через неделю, 20 октября, был проведен осмотр автомобиля и составлен протокол осмотра.
На первом судебном заседании, пишет Nashaniva.com, которое состоялось 2 ноября, муж Марины Бурблис объяснил, что крышка на багажнике была заменена. Ее привезли из Литвы, мужчина показал на суде переписку с продавцом.
На суде свидетелем выступил непосредственный начальник женщины ‒ исполняющий обязанности заведующего первым терапевтическим отделением Витебской городской центральной поликлиники Вадим Парфентьев.
Он охарактеризовал свою подчиненную положительно, сообщил, что Марина Бурблис с самого начала пандемии в составе бригады выезжала к больным коронавирусом. Сейчас тоже работает в красной зоне.
Судью Царикова интересовало, обсуждала ли на работе врач политические темы и не стоял ли в ее кабинете бело-красно-белый флажок. Заведующий отделением ответил, что ничего не видел, никаких политических тем в отделении не обсуждают.
Адвокат Марины заявил, что литовский герб женщина не стала снимать с багажника, чтобы не повредить покрытие автомобиля, а также что символ «Погоня» не признан экстремистским или запрещенным.
Отметил, что во время пандемии голова его подзащитной была занята совсем другими вопросами, связанными с работой.
Адвокат просил, чтобы в случае, если Марину Бурблис признают виновной, ее бы не отправляли за решетку, так как ей нужно помогать больным на COVID-19.
Судья Владимир Цариков признал врача виновной и принял решение оштрафовать женщину на 50 базовых величин (1450 рублей).
Приговор может быть обжалован в областном суде.
09:43 14/11/2021
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