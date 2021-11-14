



По словам телеведущего, Виктор Коклюшкин неделю находился в очень тяжелом состоянии, врачи бились за его выздоровление. Телеведущий с супругой — дочерью Виктора Коклюшкина, у которой с отцом была особенная связь — навещали больного в среду.





«Виктор Михайлович боролся. Врачи пытались сделали все, что могли. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие… В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце остановилось. У Виктора Михайловича не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности», — рассказал Владимир Соловьев, который очень тяжело переживает смерть близкого человека и называет случившееся неправильным и несправедливым. Своего тестя он охарактеризовал, как потрясающего человка — деликатного, тонкого, интеллигентного, очень скромного и талантливого.





Напомним, скорбная весть о кончине писателя-сатикика, драматурга и исполнителя Виктора Коклюшкина стала достоянием общественности 12 ноября. Он ушел из жизни в 75 лет.







