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«По очереди отказывали органы»: Соловьев поделился трагическими подробностями смерти своего тестя — сатирика Коклюшкина

Телеведущий Владимир Соловьев в YouTube-программе «Полный контакт» рассказал об утрате, которую понесла его семья.


По словам телеведущего, Виктор Коклюшкин неделю находился в очень тяжелом состоянии, врачи бились за его выздоровление. Телеведущий с супругой — дочерью Виктора Коклюшкина, у которой с отцом была особенная связь — навещали больного в среду.

«Виктор Михайлович боролся. Врачи пытались сделали все, что могли. Он был под сильным медикаментозным влиянием. По очереди отказывало все — почки, легкие… В четверг, в 23:20, позвонил врач и сказал, что сердце остановилось. У Виктора Михайловича не было ковида. Он скончался от острой сердечной недостаточности», — рассказал Владимир Соловьев, который очень тяжело переживает смерть близкого человека и называет случившееся неправильным и несправедливым. Своего тестя он охарактеризовал, как потрясающего человка — деликатного, тонкого, интеллигентного, очень скромного и талантливого.

Напомним, скорбная весть о кончине писателя-сатикика, драматурга и исполнителя Виктора Коклюшкина стала достоянием общественности 12 ноября. Он ушел из жизни в 75 лет.
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