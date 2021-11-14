В Польше на границе с Беларусью погиб военный
В Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий. Подробности трагедии неизвестны.
Об этом пишет информагентство PAP.
Военный служил в резерве и не выполнял задач рядом с польско-белорусской границей. Его отправили на службу около недели назад и с того момента он ни разу не контактировал с мигрантами.
Подробности трагедии пока неизвестны, однако отмечается, что военнослужащий погиб в результате огнестрельного ранения, к которому третьи лица не имеют отношения.
09:22 14/11/2021
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