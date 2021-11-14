







Участки здесь порой стоят, как две квартиры в Минске, а стоимость домов доходит до миллиона долларов. Спортсмены, бизнесмены и адвокаты здесь соседствуют со старушками и обычными семьями, не все из которых спешат продавать свои владения. Realt побывал в деревне и узнал у местных, почему здесь такая дорогая земля.





«Лапоровичи делят на две части — богатую и поскромнее»

Легкая дымка расстелилась над Минским морем. Согревает яркое послеобеденное солнце. Ноябрь напоминает о себе сильным ветром, что на руку кайтингисту, который берет волну, облачившись в прочный термозащитный костюм. Если это не белорусская Рублевка, то точно белорусский Лос-Анджелес. Только с комбайном, который собирает на поле пожелтевшую кукурузу.









Лапоровичи — деревня контрастов. Роскошный коттедж может соседствовать со старой запущенной хатой, а высокий забор с камерами видеонаблюдения — с сеткой-рабицей, за которой бегают куры.





Почти через каждый третий дом суетятся бригады рабочих и строителей. Но они лишь искоса смотрят на нас с фотографом, а на вопросы отвечают однословно.









Надежду Васильевну (имя изменено — прим. Realt), которая вышла прогуляться с своей овчаркой, мы встречаем в самом начале Центральной улицы. Она живет в деревне более 20 лет. В конце 90-х они с семьей купили участок и построили дом.





— Лапоровичи условно делят на две части — богатую и поскромнее. Местные, которые здесь родились, говорят, что левее от магазина, который посередине деревни, живут люди еще со времен, когда здесь был колхоз. А справа от магазина — это богатые дома с богатыми жильцами. Нас они никак не беспокоят. Но иногда только носятся туда-сюда машины. А ведь в каждом дворе дети гуляют. Это опасно.





Женщина рассказывает, что ее совсем не устраивают долгострои в деревне. По ее словам, до пандемии сюда «нагнали» строителей из Украины. Но из-за отсутствия разрешений и необходимых документов стройку запретили.













Еще одна ее боль — недостроенные таунхаусы. Кстати, квартира в одном из них выставлена на аукцион. Бывший владелец оказался мошенником — брал с десятков людей деньги, обещая построить дома, и продавал их сразу нескольким семьям.





— Это же деревня. Здесь нужно строить только небольшие дома, а не многоквартирные. А еще недалеко есть стройка. Говорили сначала, что это дома для нуждающихся. А на самом деле это все на продажу строится. И вот уже несколько лет эти дома стоят. Строить сейчас дорого. Одна семья в деревне даже специально продала квартиру, чтобы достроить свой дом. И они сказали, что денег хватило только достроить, а на внутреннюю отделку средств не осталось, — говорит жительница деревни.





Надежда Васильевна пускается в пересказ местных слухов. Мол, около пяти лет назад в Лапоровичах семья выставила на продажу полдома. И продать не смогли — ценник поставили баснословный.









— Помню, спросила у их соседки, а почему так дорого? Оказалось, что живут в доме три или четыре семьи. Они посчитали, что если за такую сумму продадут, то каждой семье купят по квартире. Но кому вообще нужна половина дома?





Еще один участок с домом продавали ее соседи. Покупатели предложили 70 тысяч долларов.





— Но они не согласились. Думали, продадут дороже. В результате этим же людям продали за 50 тысяч долларов. Так что может не везде здесь такая лакомая земля, — подытоживает местная жительница.





«Домрачева строит дом для мамы, а Глеб — для семьи»

Чем ближе мы подбираемся к «богатой» стороне деревни, тем больше строек замечаем. Здесь встречаем Надю, которая гуляет с ребенком в коляске. Девушка переехала сюда жить к мужу в дом его бабушки.





— Земля, правда, очень дорогая. В конце деревни есть небольшой домик с участком на продажу. Когда мы звонили узнавать цену, я уже точно не помню, сколько нам сказали, но мы ахнули. Если бы дом был не бабушкин, а наш с мужем, мы бы его продали. А так собираемся переезжать в город, потому что здесь ловить нечего.





Единственный плюс в деревне, как она считает, — это тишина, которая прерывается в основном только летом, когда на пляж приезжают шумные компании.









— А еще вроде как семь домов в центре деревни принадлежат одной девушке. Она их сдает на сутки и длительно. Да, бывает, здесь кутить начинают, приезжает много людей. Даже мы слышим, хотя живем дальше. Но никто из соседей почему-то не жалуется.





Надя говорит, летом в деревне больше народу. А зимой почти никого нет. Даже большие коттеджи люди используют как дачу.





— Здесь постоянно живет футболист Александр Глеб, — указывает девушка на коттедж. — И еще рядом строит дом для своей семьи.





Всего у спортсмена три дома в Лапоровичах. А осенью 2020 года Александр Глеб купил участок на первой линии Заславского водохранилища. Он находится возле участка Жерара Депардье, который получил землю в аренду на 99 лет в 2019 году. Сейчас на этих участках ничего не построено.













— Домрачева бывает здесь только летом. Помню, как в первый раз ее увидела. Ощущение было, что встретила голливудскую звезду. Знаю, что возле своей виллы она строит почти такой же дом для мамы. На всей Спортивной улице живут либо адвокаты, либо спортсмены, либо бизнесмены.





Спустя пару минут к разговору присоединился муж Нади.





— Слышал, что у нас собирались построить торговый центр. Но я думаю, что он никому здесь не нужен. Почти у всех, кто здесь живет, есть машина. А до Минска всего 8 километров.





Молодой человек утверждает, что зачастую в деревне выкупают участки, чтобы построить дома и затем продать выгоднее.





— С продажи нашего участка можно купить хорошую квартиру в центре Минска. Может быть, потому что мы живем ближе к Минскому морю.





А вот так выглядят дом Дарьи Домрачевой и строящийся дом для ее мамы.

















«За 75 соток с домом и сараем хотим 200 тысяч долларов»

В деревне только на Центральной улице мы насчитали с десяток пестрящих баннеров «Продается». И позвонили под видом покупателей по одному из номеров. Участок с небольшими домиками напротив дома Александра Глеба. Телефон поднял владелец Леонид.





— За 75 соток с домом и сараем хотим 200 тысяч долларов, но можем торговаться, — говорит мужчина.





— А за 150 тысяч продадите?





— Думаю, да.









Оказалось, мужчине дом достался от умерших родителей. Из родственников никто не хочет здесь жить, а держать дом только для того, чтобы приезжать 2−3 раза в год, невыгодно.





На Набережном переулке сейчас строятся два дома в современном стиле. Этот участок, кстати, почти ушел с молотка в июле 2020-го за чуть более 160 тысяч долларов. Но победитель отказался от сделки. На втором аукционе стартовая цена участка в 8 соток была эквивалентна 19,2 тысячам долларов.





Интересно, что бытовки для строителей новых домов стоят на территории коттеджа, который продается за 850 тысяч долларов. Возможно, участок под строительство домов выкупил хозяин коттеджа.





А «умный» трехкомнатный дом на Центральной улице, который продавался за 420 тысяч долларов, купили. Мы подробно писали о нем здесь. Строители ставят здесь забор, на участке техника. Они сказали, что новоиспеченного хозяина в Беларуси сейчас нет.





«Коттеджи в деревне стоят дороже, чем виллы в Италии»

Агент по операциям с недвижимостью АН «Этажи» Светлана Никитюк утверждает, что недвижимость в Лапоровичах ценят ее за расположение, статусность, соседство со спортивной элитой и эксклюзивные виды на Минское море.





— Но как показывают сроки продажи многих объектов в сегодняшних реалиях, не так много желающих платить за это слишком высокую цену. Собственники сильно переоценивают интерес покупателей к населенному пункту и завышают стоимость. При этом часто о каком-то ценообразовании не идет даже и речи. В итоге коттеджи в деревне стоят дороже, чем виллы в Италии. Продажа недвижимости растягивается на долгие годы и, если не работать с ценой, то сделка может так и не состояться. Но разве многие собственники готовы слышать, что их родное с каждым днем только дешевеет?





По ее словам, для такого небольшого населенного пункта слишком велико предложение по продаже недвижимости при всей неоднородности застройки деревни.





— Вследствие чего так и разнообразно предложение в ней — от участков со старыми домами под снос до более современных монолитных и кирпичных строений различной степени готовности. Стоимость отдельных участков с фундаментом доходит до 200−250 тысяч долларов. И это при наличии в продаже участков со строениями из 2000-х годов по стоимости, эквивалентной 110−150 тысячам долларов. Неудивительно, что некоторые собственники участков ищут покупателей с 2017 года и так и не могут их найти. Стоимость современных домов под отделку доходит до 400−500 тысяч долларов, готовых вариантов — свыше миллиона. Вполне понятно, что многие строения продаются так же долго, как и участки.









Фото: Павел Садовский