



«По идее, в этих письмах тюремная цензура должна замазывать все матерные слова, — написал политик. — Интересно, как это выглядит: белая замазка или ручкой зачеркивают. Давай попробуем, а ты потом расскажешь». Ниже Навальный похвалил котлеты из тюремной столовой, а вот консервы, судя по всему, обругал.





Однако, пишет Медуза, цензоры решили его переиграть: воспользовались и белой замазкой, и обычной ручкой (нелестный отзыв перечеркали так, чтобы его было невозможно разобрать).





Фотографию письма Юлия Навальная опубликовала у себя в инстаграме. «Тот случай, когда читаешь письмо от мужа, но смеешься не над тем, что он написал, а над шуткой тюремного цензора, — говорится в посте. — Неплохо, неплохо. Кулинарные пристрастия своего мужа я отлично знаю, так что мне и с замазанными словами понятно, что ему понравилось, а что нет. А вы как думаете? Одно замазанное слово означает крайнюю форму одобрения, а второе — такую же крайнюю отрицания».