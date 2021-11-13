Еврокомиссия разрешила употреблять в пищу перелетную саранчу
Европейская комиссия 12 ноября разрешила использовать перелетную саранчу в качестве продукта или пищевого ингредиента на рынке Европейского союза. Сообщение об этом опубликовано на сайте комиссии.
"Сегодня комиссия разрешила допустить на рынок второй вид насекомых, Locusta migratoria (перелетная саранча), как новый пищевой продукт. Он будет доступен в замороженном, сушеном и порошкообразном виде и предназначен для продажи в качестве перекуса или пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что оператор пищевой промышленности должен удалять ножки и крылышки у саранчи при продажи в замороженном и сушеном виде, "чтобы снизить риск кишечного запора".
Ранее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) пришло к выводу, что перелетная саранча безопасна для употребления в пищу. Товары, в которых она содержится, будут маркированы, чтобы информировать о потенциальных аллергических реакциях, так же как и другие аллергены (яйца, молоко, рыба, ракообразные).
В Еврокомиссии подчеркнули, что в различных исследованиях Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН насекомые были определены питательным и здоровым источником питания с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.
5 мая Еврокомиссия впервые разрешила употребление насекомых в пищу, одобрив включение в список новых пищевых продуктов сушеные личинки желтого мучного червя.После этого EFSA опубликовало еще два положительных отзыва об � �отреблении насекомых – желтого мучного червя и домашнего сверчка, Еврокомиссия еще не рассматривала их. Кроме того, в EFSA подали для оценки безопасности девять заявок на насекомых.В отчете ООН 2013 года говорилось, что в мире более 2 млрд человек, которые едят различные виды насекомых. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призвали тех, кто еще не ел насекомых, подумать о добавлении их в свой рацион, поскольку это может увеличить количество доступной пищи в мире.
21:30 13/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение