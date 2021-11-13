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Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines тоже приостанавливает полеты в Минск

Сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines решила приостановить полеты в Беларусь из-за ситуации с мигрантами.

"В связи с критической ситуацией на границе Беларуси и Польши, поскольку большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийцами, и трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Беларусь в качестве конечного пункта назначения, и мигрантов, полеты немедленно приостанавливаются", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Напомним, 8 ноября более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, прибывших ранее в Беларусь, пришли к польской границе, чтобы попасть на территорию ЕС. В настоящее время они располагаются у границы в палаточном лагере.

Ряд авиакомпаний ранее сообщили, что не будут брать на свои рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.
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