"В связи с критической ситуацией на границе Беларуси и Польши, поскольку большинство пассажиров Cham Wings, направляющихся в Минск, являются сирийцами, и трудно идентифицировать пассажиров, направляющихся в Беларусь в качестве конечного пункта назначения, и мигрантов, полеты немедленно приостанавливаются", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.





Напомним, 8 ноября более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, прибывших ранее в Беларусь, пришли к польской границе, чтобы попасть на территорию ЕС. В настоящее время они располагаются у границы в палаточном лагере.





Ряд авиакомпаний ранее сообщили, что не будут брать на свои рейсы в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена.