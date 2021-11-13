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Известная писательница Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за намерений ликвидировать "Мемориал"

В России писательница Людмила Петрушевская заявила, что отказывается от звания лауреата Государственной премии в знак протеста против поданного Генпрокуратурой РФ иска о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Об этом она написала 12 ноября в Facebook.

Фото: Петрушевская Людмила Стефановна Писатель / Facebook

"Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии. Потому что мне вручал значок, коробку и букет президент [РФ Владимир] Путин", – написала она.

Она подчеркнула, что премию получила за пьесу "Московский хор", посвященную тем, кто не вернулся из лагерей, и отметила, что, по ее мнению, Путин эту пьесу не читал.

"У меня сейчас отбирают "Мемориал", память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей", – написала Петрушевская.

Она добавила, что значок лауреата Государственной премии отправит в Литературный музей, а $1 тыс., свою долю денежной части премии, которую получили несколько человек, имевших отношение к спектаклю, передаст людям с инвалидностью.

Писательница получила Государственную премию России в 2002 году. Премия вручается с 1992 года президентом РФ за вклад в развитие науки и техники, литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты.
gordonua.com
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