Ученые, возможно, нашли революционный метод лечения паралича
Новую терапию ученые Северо-Западного университета США испытывали на парализованных мышах
Группа ученых из Северо-Западного университета США заявила об успешном испытании лечения паралича с помощью синтетических молекул, имитирующих белки. Исследование было опубликовано 11 ноября в журнале Science.
Метод испытали на парализованных мышах. Животным вводили инъекции с содержанием пептидных амфифильных супрамолекулярных полимеров, которые способствовали восстановлению нервных тканей после тяжелых травм спинного мозга.
Через четыре недели после инъекции животные смогли снова передвигаться, рассказал руководитель исследования из Северо-Западного университета Сэмюэл Ступп агентству Reuters.
Ученые намерены обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США за разрешением на клинические испытания на людях, пишет gordonua.com
17:29 13/11/2021
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