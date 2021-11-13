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Ученые, возможно, нашли революционный метод лечения паралича

Новую терапию ученые Северо-Западного университета США испытывали на парализованных мышах

Группа ученых из Северо-Западного университета США заявила об успешном испытании лечения паралича с помощью синтетических молекул, имитирующих белки. Исследование было опубликовано 11 ноября в журнале Science.
Метод испытали на парализованных мышах. Животным вводили инъекции с содержанием пептидных амфифильных супрамолекулярных полимеров, которые способствовали восстановлению нервных тканей после тяжелых травм спинного мозга.

Через четыре недели после инъекции животные смогли снова передвигаться, рассказал руководитель исследования из Северо-Западного университета Сэмюэл Ступп агентству Reuters.

Ученые намерены обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США за разрешением на клинические испытания на людях, пишет gordonua.com
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