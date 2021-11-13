«Те нашли не пожар, а костер, который разожгли то ли курды, то ли иракцы. Всего за 30 человек: семьи с детьми.





Лесники сообщили в милицию, милиция начала проверять паспорта. Кто с документами ‒ тех отпустили, кто нет ‒ тех увезли на разборки в РОВД, продолжение истории неизвестно», ‒ рассказал нам местный.





Что курды делали в лесу под Волковыском? Якобы, они стали жертвами «нечестных» таксистов, которые привезли их хоть и в правильном направлении, но в 60 километрах от границы высадили. Ну а те потерялись и решили переночевать в лесу.





фото: БелТА, иллютративное





Раньше такой вид «бизнеса» был популярен среди контрабандистов — они брали деньги с мигрантов и проводили их якобы до «границы», махая рукой: «Здесь ЕС уже через пару километров, в добрый путь», пишет Наша нива.





Но на самом деле лес был далеко от границы, просто с такой схемой, считалось, можно было избежать ответственности за организацию канала нелегальной миграции. Особенно сообразительные даже создавали в лесу импровизированную пограничную полосу и «помогали» мигрантам ее «преодолеть».



