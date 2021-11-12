



Вылеты на 13 и 14 ноября тоже откладываются на 10−20 часов. Перевозчик пояснил порталу Onliner причины изменения расписания рейсов.





Как выяснилось, в аэропорту Хургады ремонтируют взлетно-посадочную полосу. Значит, воздушная гавань имеет меньше часов в сутки на прием рейсов. Отсюда и смещение по времени прилетов/вылетов «Белавиа».





Поскольку рейс, который был назначен на 12 ноября, летит по маршруту Минск — Хургада — Гомель — Хургада — Минск, то сдвиги в расписании получились во всех этих точках.





Пока неизвестно, сколько еще продлится ремонт в египетском аэропорту.