Появилось видео гибели российских десантников на учениях под Гродно
На кадрах видно, как у обоих погасли парашютные купола
В сети появилось видео столкновения российских десантников в небе во время проведения боевых учений России и Беларуси.
На кадрах видно, военные летят с парашютами, а двое из них, предположительно из-за сильного ветра, налетают друг на друга. Один из них пытался остановить падение, использовав запасной парашют, однако это не помогло. В результате случившегося два десантника скончались.
Напомним, 12 ноября два российских военнослужащих погибли в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси. По данным Минобороны, они вместе со своим подразделением ВВС были вынуждены десантироваться на незнакомую площадку в районе Гродно. В ходе операции у обоих погасли парашютные купола.
Совместный тактический воздушный десант Сил специальных операций Белоруссии и ВДВ России высадился на полигоне "Гожский". Там страны отрабатывают один из компонентов сил реагирования Союзного государства на фоне наращивания военной деятельности у границы Беларуси.
После трагедии российские десантники загрузились в свои самолеты и отправились на родину, в места постоянной дислокации.
13:49 13/11/2021
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