В сети появилось видео столкновения российских десантников в небе во время проведения боевых учений России и Беларуси.





На кадрах видно, военные летят с парашютами, а двое из них, предположительно из-за сильного ветра, налетают друг на друга. Один из них пытался остановить падение, использовав запасной парашют, однако это не помогло. В результате случившегося два десантника скончались.





Напомним, 12 ноября два российских военнослужащих погибли в ходе внезапной проверки боевой готовности в Беларуси. По данным Минобороны, они вместе со своим подразделением ВВС были вынуждены десантироваться на незнакомую площадку в районе Гродно. В ходе операции у обоих погасли парашютные купола.





Совместный тактический воздушный десант Сил специальных операций Белоруссии и ВДВ России высадился на полигоне "Гожский". Там страны отрабатывают один из компонентов сил реагирования Союзного государства на фоне наращивания военной деятельности у границы Беларуси.





После трагедии российские десантники загрузились в свои самолеты и отправились на родину, в места постоянной дислокации.







