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Народные приметы: на улице потеплеет, если воробьи сегодня громко чирикают

13 ноября наши предки заботились о домашней птице. Утепляли курятники или строили специальные сараи, в которых можно спрятаться от холода.

Сегодня хозяева отбирали для убоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и пироги с мясом, пишет gazeta.ua

Чтобы быть счастливым, нужно съесть в этот день блюдо из курицы, считали в народе.

Также наши предки верили, что 13 ноября колдунам и ведьмам гораздо проще наводить порчу или уроки. Потому людям в этот день следует быть особенно осторожными.

Чтобы защитить себя от такого влияния, советуют не общаться в этот день с малознакомыми людьми, а также говорят, что утром нужно положить в карман зеленую нить. Вечером, придя домой, ее сжигают.

Народные приметы


Ясная и солнечная погода в этот день – к сильному порывистому ветру.

Воробьи громко чирикают - до тепла. Не слышно воробьего чириканья - скоро наступят стойкие холода.

13 ноября пуговицу потерять – значит, кто-то вас сглазил.

Что в этот день приснилось, то сбудется ровно через 9 дней. Особенно благоприятны сны в ночь на 13 ноября у именинников.

Что нельзя делать 13 ноября


Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу легче всего вам сглазить.

Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святым. Их считают защитниками дома от пожаров.
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