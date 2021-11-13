Сегодня хозяева отбирали для убоя слабую птицу. Из куриного мяса варили бульон, готовили котлеты и пироги с мясом, пишет gazeta.ua





Чтобы быть счастливым, нужно съесть в этот день блюдо из курицы, считали в народе.





Также наши предки верили, что 13 ноября колдунам и ведьмам гораздо проще наводить порчу или уроки. Потому людям в этот день следует быть особенно осторожными.





Чтобы защитить себя от такого влияния, советуют не общаться в этот день с малознакомыми людьми, а также говорят, что утром нужно положить в карман зеленую нить. Вечером, придя домой, ее сжигают.





Народные приметы





Ясная и солнечная погода в этот день – к сильному порывистому ветру.





Воробьи громко чирикают - до тепла. Не слышно воробьего чириканья - скоро наступят стойкие холода.





13 ноября пуговицу потерять – значит, кто-то вас сглазил.





Что в этот день приснилось, то сбудется ровно через 9 дней. Особенно благоприятны сны в ночь на 13 ноября у именинников.





Что нельзя делать 13 ноября





Старайтесь ни с кем не ссориться и не входить в конфликты, ведь в этот день вашему недругу легче всего вам сглазить.





Православная церковь 13 ноября чтит память преподобных Никодима и Спиридона. В этот день молятся святым. Их считают защитниками дома от пожаров.