— У нас работают больше 300 контролеров, которые ежемесячно штрафуют свыше 11 тыс. пассажиров, — уточнил руководитель. — Цифра очень большая, она говорит о том, что многие граждане привыкли ездить, не оплачивая проезд. Случаются и конфликтные ситуации, например, пассажиры часто говорят, что только что зашли. Конечно, с помощью видеорегистратора контролера нельзя доказать, что пассажир едет в транспортном средстве не первую остановку. Но благодаря тому, что весь подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, снимается огромная часть претензий пассажиров — до 80 %, потому что видеокамеры показывают, что люди вошли за две-три остановки до появления контролеров.







