+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сколько безбилетников штрафуют в Минске?

Генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Олег Дзюбенко рассказал в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» о безбилетниках и об одном из способов разрешения конфликтных ситуаций между ними и контролерами, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— У нас работают больше 300 контролеров, которые ежемесячно штрафуют свыше 11 тыс. пассажиров, — уточнил руководитель. — Цифра очень большая, она говорит о том, что многие граждане привыкли ездить, не оплачивая проезд. Случаются и конфликтные ситуации, например, пассажиры часто говорят, что только что зашли. Конечно, с помощью видеорегистратора контролера нельзя доказать, что пассажир едет в транспортном средстве не первую остановку. Но благодаря тому, что весь подвижной состав оборудован системами видеонаблюдения, снимается огромная часть претензий пассажиров — до 80 %, потому что видеокамеры показывают, что люди вошли за две-три остановки до появления контролеров.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]