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Денис Ивашин написал заявление на встречу с врачом в тюрьме

У политзаключенного журналиста Дениса Ивашина проблемы с сердцем, он написал заявление на встречу с врачом в гродненской тюрьме №1, где он отбывает наказание.

 Об этом сообщила вчера в Facebook его жена Ольга Ивашина.

«245-й день за решеткой, 59 дней без писем. Денис Ивашин до сих пор не получил как минимум три моих письма, которые почта в начала ноября, согласно сервиса отслеживания почтовых отправлений, «пытается доставить» в гродненскую тюрьму, а с 14 октября, с учетом доставленных, но не переданных Денису, у них насобиралось штук 6 моих писем, а изо всех мне известных, которые высылались Денису за этот месяц, то около 15-ту будет. Звонки в администрацию тюрьмы позитивных результатов не дали, дождемся официального ответа от РУП «Белпочта» и вышлем письменный запрос, думаю, сразу в гродненский Департамент исполнения наказаний», — написала она.

245-ты дзень за кратамі. 59 дзён без лістоў.

якія дасылаліся Дзянісу за гэты месяц, дык каля 15-ці будзе. Тэлефанаваньні ў адміністрацыю вязьніцы пазытыўных вынікаў пакуль не далі, дачакаемся афіцыйнага адказу ад РУП “Белпошта” і дашлем пісьмовы запыт, мяркую, адразу ў гарадзенскі дэпартамант выкананьня пакараньняў, але паглядзем.

Денис Ивашин сотрудничал с газетой «Новы час» и украинской инициативой «Информнапалм». Его задержали в марте этого года. Сначала Ивашина обвиняли по статье «вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел», но недавно стало известно о новом обвинении – по статье «измена государству». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
reform.by
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