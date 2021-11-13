Об этом сообщила вчера в Facebook его жена Ольга Ивашина.





«245-й день за решеткой, 59 дней без писем. Денис Ивашин до сих пор не получил как минимум три моих письма, которые почта в начала ноября, согласно сервиса отслеживания почтовых отправлений, «пытается доставить» в гродненскую тюрьму, а с 14 октября, с учетом доставленных, но не переданных Денису, у них насобиралось штук 6 моих писем, а изо всех мне известных, которые высылались Денису за этот месяц, то около 15-ту будет. Звонки в администрацию тюрьмы позитивных результатов не дали, дождемся официального ответа от РУП «Белпочта» и вышлем письменный запрос, думаю, сразу в гродненский Департамент исполнения наказаний», — написала она.





245-ты дзень за кратамі. 59 дзён без лістоў.





якія дасылаліся Дзянісу за гэты месяц, дык каля 15-ці будзе. Тэлефанаваньні ў адміністрацыю вязьніцы пазытыўных вынікаў пакуль не далі, дачакаемся афіцыйнага адказу ад РУП “Белпошта” і дашлем пісьмовы запыт, мяркую, адразу ў гарадзенскі дэпартамант выкананьня пакараньняў, але паглядзем.





Денис Ивашин сотрудничал с газетой «Новы час» и украинской инициативой «Информнапалм». Его задержали в марте этого года. Сначала Ивашина обвиняли по статье «вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел», но недавно стало известно о новом обвинении – по статье «измена государству». Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.







