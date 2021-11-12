Мы связались с белоруской Екатериной, которая замужем за курдом и живет в Курдистане. Женщина сомневается, что большинство беженцев, сидящих в лагере беженцев, коренные курды. Она рассказала, как в стране рекламировали туры в Беларусь, что говорят местные власти по поводу ситуации и сравнила уровень жизни в Ираке с Беларусью.





Найти и разговорить русскоговорящих граждан, проживающих в Ираке, о ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе непросто. Не потому, что люди не желают общаться. Просто те, кто живет в стране, недоумевают, почему люди бегут из Ирака.





Наша собеседница, белоруска Екатерина, просила не указывать свою фамилию: «Я старюсь каждый год приезжать на родину, у меня там дом, родные живут, не хочу лишних проблем».





Начали мы разговор с туристического ажиотажа, который неожиданно возник в Ираке.





— Началось все весной этого года, — говорит Екатерина. — В Ираке неожиданно во всех соцсетях, в интернете стала появляться реклама туров в Беларусь. Она была везде, хочешь – не хочешь, на нее натыкаешься. Предлагали туры по бросовым ценам — 700-800 долларов за 14 дней. Если постараться, можно было найти путевку и за 500 долларов. В стоимость входил перелет, проживание в гостинице, услуги гида и виза. Это выходило гораздо дешевле, чем самому купить билет. Например, я покупала билет в Минск и обратно через Турцию, цена составляла 850 долларов.





— Сейчас тоже есть такие предложения?





— Нет, несколько недель назад все резко исчезло. Про туры в Беларусь — тишина, будто их и не было. Я больше не вижу ни этих предложений, ни турфирм, которые рекламировали туры. Во всяком случае, в соцсетях ничего такого нет. Мы планировала полететь в Минск подешевле, но ничего не смогли найти. А сейчас и подавно моему мужу проблематично вместе со мной вылететь в Беларусь.





— Что же вы тогда не полетели, когда была возможность?





— Был один нюанс. Чтобы купить дешевую путевку, нужно было оставить залог турфирме в размере 2000 долларов. Мы не поняли, зачем это нужно. Нам объяснили: если вы вернетесь в Курдистан, деньги вам вернут. Сказали, что это типа «страховка». Только недавно до нас дошло, возможно, «путешественникам» за дополнительную плату предлагали выделить человека, который нелегально переведет их через границу. Вот за это турист и платил. Если не получится пересечь границу, человек вернется на родину и деньги ему отдадут.





— Вам в турфирме говорили о том, что можно перейти границу?





— Нет, о миграции вообще речи не шло. И нигде в рекламе об этом не говорили, не писали, все было тихо. Вероятно, говорили только тем, кто интересовался. Но залог почему-то брали со всех.





— Раньше граждане Ирака часто ездили на экскурсию в Беларусь?





— Да, Беларусь они любят. Но такого ажиотажа никогда не наблюдалось. В основном, ездили поздней осенью и зимой. Здесь живут небедные люди, могут себе позволить такое путешествие.





— Белорусскую визу сейчас можно получить?





— В Ираке визы всем туристам выдавали в аэропорту. Про это я в курсе, потому что узнавала, каким образом мой муж может получить приглашение, чтобы вместе со мной вылететь в Минск. Мне тогда сказали, что даже с приглашением, не факт, что мужу одобрят визу в аэропорту. Лететь мы вместе не рискнули. А получается, что визы практически всем одобряли.





— Как я понимаю, ваша семья не стремится покинуть Ирак?





— Даже в голову такое не приходило. У супруга приличный достаток, хорошая работа. В ближайшее время мы точно не собираемся эмигрировать ни в Европу, ни в Беларусь.





— У вас в новостях освещают события в Беларуси?





— Да, по новостям показывают, но не скажу, что это тема номер один. Если честно, я не понимаю, почему люди отсюда бегут. Жить здесь можно вполне неплохо. Страна не бедная. Я знаю, что многие украинки ездят подрабатывать в Багдад в салонах красоты, делают маникюр, устраиваются парикмахерами. Еще здесь распространена хирургическая пластика. Чуть ли не каждая вторая женщина в Ираке может себе позволить что-то исправить в своей внешности.





— Из ваших знакомых кто-то пытался уехать в Европу через Беларусь?





— Честно говорят, я не слышала об этом. Поэтому, когда увидела эти кадры из лагеря беженцев на границе, удивилась. Никто из моих знакомых, из приятелей мужа не говорил об этом. Да, многие наши приятели собирались поехать отдохнуть в Беларусь зимой, но не более того. А сейчас уже и туров нет. Мы с мужем не поймем, почему люди такой сложный путь выбрали. Могли бы тогда через Украину поехать, во всяком случае в Ираке есть консульство этой страны.





— Беженцы жалуются на низкий уровень жизни в стране. Какие у вас зарплаты?





— Да уж побольше, чем в Беларуси. Сестра мужа работает лаборантом в больнице. У нее щадящий график – сутки работает, неделю отдыхает. Получает 450-500 долларов в месяцев. Другая наша родственница тоже работает в медицине. График: 3-4 раза в неделю с 8 утра до полудня. Зарплата такая же, 500 долларов. Самые низкие зарплаты у дворников – 200-250 долларов, но они тоже не пашут с утра до ночи, как в России и в Беларуси. Трудятся по несколько часов в день. Люди, которые занимают приличные должности, зарабатывают от 1000-2000 долларов и выше. Это я говорю про государственные структуры, где люди работают не целый день, а всего полдня.





— Думаете, почему тогда так много желающих курдов покинуть страну?





— В Курдистане сомневаются, что большинство мигрантов, которые сидят сейчас на границе, из Курдистана. Может шестая часть решили уехать из Ирака, те, кто живет в приграничных районах, там, действительно, неспокойно.





— Как местные власти относятся к происходящему?





— По новостям местные чиновники осуждают мигрантов, но ждут их назад, предлагают вернутся. О помощи им что-то говорят. И повторяют: «Думаете вас Европа ждет? Не нужны вы там».





— Сейчас граждане Ирака сидят на границе, едят консервы. Им тяжело привыкнуть к такой кухне?





— Консервы они и в Ираке едят, не употребляют только свинину. Предпочитают рис, как китайцы. Но с едой у них в Беларуси проблем не будет, они всеядные.





— Холод им тяжело переносить?





— Холод их погубит. В Курдистане еще мы иногда снег видим, а в Багдаде, считайте, лето круглый год. Например, сегодня у нас 20 тепла, дело к зиме близится, для нас уже холодно. Я уже теплые носки достала, некомфортно мне. Представляю, каково тем, кто мерзнет в Беларуси. Они адскую жару легче переносят, чем малейший холод. Мои друзья, которые постоянно зимой ездят на экскурсии в Беларусь, тщательно готовятся к поездке. Покупают теплые куртки. Для них холод и снег – экзотика.





— Если им предложат остаться в Белоруссии, они смогут там жить?





— Мы с мужем сами обсуждали такой вариант. Но пришли к выводу, пусть он работает здесь, подкопит денег, потом выйдет на пенсию и только тогда мы, возможно, переедем. На его пенсию мы, кстати, очень достойно сможем жить в Беларуси. Что касается беженцев, им там будет тяжело. Если им предоставят жилье и работу в деревнях, сомневаюсь, что они выдержат. Сельским хозяйством они никогда не занимались, в Ираке его нет. Здесь только баранов и коров держат. Да и зарплата в белорусских деревнях смешная. Им придется пахать месяц, чтобы заработать 150-200 долларов. Хотя это я замахнулась. Сейчас зарплаты упали, в деревнях люди по 50 долларов получают. Так что если они и останутся, то быстро захотят вернутся на родину.





— По своему характеру курды агрессивные или спокойные? А то белорусы уже опасаются.





— Скажу за курдов, с арабами практически не общаюсь. Курды — дружелюбные, религиозные, не агрессивные. Кстати, в Курдистане много мигрантов из Сирии, Багдада. Вот они часто попрошайничают на рынках. Мне кажется, что сейчас среди мигрантов собрались те, кто не хочет работать. Или там сидят люди, которые называют себя курдами. Кто же теперь правду скажет? Вот я честно не слышала, чтоб коренные курды отсюда уезжали валом. Не удивлюсь, если многие беженцы в Беларуси уже выбросили паспорта и придумали себе легенды. Про это говорят и в СМИ. По мне так, Курдистан – нормальная страна, богатая, есть нефть, значит есть и деньги.





Мы связались с двумя турфирмами, которые продавали путевки гражданам Ирака в Беларусь.





На страничке в социальной сети компании «Ullabel.Belarus», которая специализируется на турах из Ирака в Беларусь, последний пост датируется 7 октября. На фото – группа туристов из Ирака вместе с гидом. На наш вопрос, можем ли мы приобрести путевку из Ирака, нам ответили: «К сожалению, мы сейчас не делаем приглашения и визы по независящим от нас причинам».





В компании «Jood.landiq» сообщили, что готовы продать тур в Минск на любое время. Только предупредили, что цены на путешествия сильно поднялись, лететь придется с пересадкой в Дубае. На вопрос, не возникнет ли проблем с визами, получили ответ: «С визами в Беларуси все просто и быстро, проблем не будет».