В Минске 16-летняя девочка отравилась метадоном
16-летняя минчанка госпитализирована с отравлением метадоном, сообщили в Следственном комитете в субботу.
Она поступила в больницу с признаками отравления. "Обнаружив у нее в крови особо опасное наркотическое средство – метадон, медики обратились в милицию", - проинформировали в СК.
Выяснилось, что девочка не ночевала дома два дня. По возвращении домой она находилась в плохом физическом состоянии, мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи.
"В настоящий момент несовершеннолетняя госпитализирована", - сообщили в СК.
Следственный комитет отмечает рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, пишет Интерфакс-Запад.
"Так, если за 10 месяцев прошлого года в Минске возбуждено 833 уголовных дела по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за аналогичный период 2021 года – 1040 дел", - проинформировали в СК.
11:58 13/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение