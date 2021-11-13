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В Минске 16-летняя девочка отравилась метадоном

16-летняя минчанка госпитализирована с отравлением метадоном, сообщили в Следственном комитете в субботу.

Она поступила в больницу с признаками отравления. "Обнаружив у нее в крови особо опасное наркотическое средство – метадон, медики обратились в милицию", - проинформировали в СК.

Выяснилось, что девочка не ночевала дома два дня. По возвращении домой она находилась в плохом физическом состоянии, мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

"В настоящий момент несовершеннолетняя госпитализирована", - сообщили в СК.

Следственный комитет отмечает рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, пишет Интерфакс-Запад.

"Так, если за 10 месяцев прошлого года в Минске возбуждено 833 уголовных дела по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за аналогичный период 2021 года – 1040 дел", - проинформировали в СК.
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