Она поступила в больницу с признаками отравления. "Обнаружив у нее в крови особо опасное наркотическое средство – метадон, медики обратились в милицию", - проинформировали в СК.





Выяснилось, что девочка не ночевала дома два дня. По возвращении домой она находилась в плохом физическом состоянии, мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи.





"В настоящий момент несовершеннолетняя госпитализирована", - сообщили в СК.





Следственный комитет отмечает рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов, пишет Интерфакс-Запад.





"Так, если за 10 месяцев прошлого года в Минске возбуждено 833 уголовных дела по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь, то за аналогичный период 2021 года – 1040 дел", - проинформировали в СК.