Мигранты попросили не забирать детей в санатории
Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи мигрантам на границе.
«Самое главное — накормить детей!» — заявил он.
Сегодня утром он поручил военным организовать палатки, где будет собираться вместе вся поступающая помощь. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев.
По информации авторов, ответственные к выполнению задачи уже приступили.
Также сообщается, что мигранты попросили не забирать детей в санатории, как предлагал сделать Лукашенко.
«Беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе. Элементарно накормить», — говорится в сообщении канала.
Напомним, вчера сообщалось, что детей мигрантов из лагеря на беларусско-польской границе собираются поселить в спортивно-оздоровительном центре «Свитанок» под Гродно. Накануне Лукашенко поручил разместить детей в каком-нибудь санатории. «Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они [мигранты] отдали нам детей — мы их разместили бы в санатории, а где-то, может быть, и с матерью», – сказал он.
По вчерашней информации, в лагере находится более 2000 человек, накануне туда прибыла новая большая группа, пишет reform.by
11:53 13/11/2021
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