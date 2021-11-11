



«Самое главное — накормить детей!» — заявил он.





Сегодня утром он поручил военным организовать палатки, где будет собираться вместе вся поступающая помощь. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев.





По информации авторов, ответственные к выполнению задачи уже приступили.





Также сообщается, что мигранты попросили не забирать детей в санатории, как предлагал сделать Лукашенко.





«Беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе. Элементарно накормить», — говорится в сообщении канала.





Напомним, вчера сообщалось, что детей мигрантов из лагеря на беларусско-польской границе собираются поселить в спортивно-оздоровительном центре «Свитанок» под Гродно. Накануне Лукашенко поручил разместить детей в каком-нибудь санатории. «Посмотрите, может быть, попросить их, чтобы они [мигранты] отдали нам детей — мы их разместили бы в санатории, а где-то, может быть, и с матерью», – сказал он.



