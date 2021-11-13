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Нашли тело 20-летнего сирийца на границе с Беларусью. Причину смерти устанавливают

Польская полиция нашла на границе с Беларусью тело сирийца. По данным правоохранительных органов, тело находилось в лесной зоне.

© EPA-EFE/Artur Reszko
 
Тело 20-летнего гражданина Сирии обнаружено вблизи с границей Белоруссии. Об этом сообщила в субботу в "Твитере" полиция Подляского воеводства.

"Обнаружено тело молодого человека сирийской национальности", - указано в сообщении. По информации правоохранительных органов, тело было найдено в лесной зоне.

"Действия, проведенные на месте обнаружения тела, не позволили однозначно установить причину смерти. Тело было передано в отдел судебной медицины для проведения вскрытия и определения причины смерти", - информировала полиция.

Полиция сообщила также, что ночью в том же районе дошло до очередной попытки силового пересечения границы группой нелегальных мигрантов. "Группа около 100 человек на белорусской стороне повредила заграждение. На место поехали несколько десятков полицейских. Люди с белорусской стороны, увидев полицейских, солдат и сотрудников погранохраны, убежали вглубь леса", - указано в сообщении.

По данным пограничной службы, в пятницу было зафиксировано 219 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Сообщается, что задержаны трое граждан Ирака, один гражданин Польши задержан за пособничество при пересечении границы.

За текущий год польские пограничники предотвратили более 33 тыс. попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. В понедельник ситуация обострилась - к границе подошли несколько тысяч мигрантов и периодически большими группами пытаются прорвать заграждения и пройти в Польшу.
ТАСС
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