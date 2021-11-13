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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Еврокомиссия одобрила два препарата для лечения COVID-19

Европейская комиссия одобрила препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения вызываемого коронавирусом заболевания.

Об этом сообщило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Ранее комитет EMA по лекарственным средствам для человека выдал положительное заключение для этих лекарств.

Ronapreve, выпускаемый германской компанией Roche, представляет собой смесь касиривимаба и имдевимаба - синтетических копий антител, вырабатываемых человеком после заражения коронавирусом, и рекомендован пациентам, не нуждающимся в кислородной поддержке. Препарат Regkirona выпускается венгерской фирмой Celltrion и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания, пишет ТАСС.
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