Работник могилевской ТЭЦ погиб в результате выброса пара

Вчера днем поступило сообщение о травмировании работника теплоэлектроцентрали в результате выброса пароводяной смеси в котлотурбинном цеху Могилевской ТЭЦ-2 филиала РУП "Могилевэнерго", сообщили в СК.