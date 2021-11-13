Стартовала продажа билетов на фильмы XXVII кинофестиваля «Лістапад»
Приобрести квитки можно как в кассах кинотеатров города Минска, так и онлайн на сайте «Киновидеопроката».
Самая низкая цена составляет 4 рубля и растет в зависимости от места и времени показа киноленты.
В 2021 году поклонников «Лістапада» порадуют ровно 99 фильмов. Они будут демонстрироваться в 5 столичных кинотеатрах. При этом гарантируется соблюдение всех необходимых мер безопасности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.
Минский международный кинофестиваль 20 ноября и продлится ровно неделю – по 26 ноября, пишет blizko.by
10:51 13/11/2021
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