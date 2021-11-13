Самая низкая цена составляет 4 рубля и растет в зависимости от места и времени показа киноленты.





В 2021 году поклонников «Лістапада» порадуют ровно 99 фильмов. Они будут демонстрироваться в 5 столичных кинотеатрах. При этом гарантируется соблюдение всех необходимых мер безопасности в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.



