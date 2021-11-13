Прорыв: около 100 мигрантов перешли на территорию Польши
Группа мигрантов до 100 человек из импровизированного лагеря беженцев около белорусской границы переместилась на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной на границе, пишет ТАСС.
По данным Минска, они находятся у ограждения из колючей проволоки.
© Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС
"Есть группа [беженцев] вблизи от пункта пропуска ["Брузги - Кузница"]. Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - сообщили ТАСС в пресс-службе государственного пограничного комитета Беларуси в субботу.
10:13 13/11/2021
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