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Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Туроператор "Музенидис Трэвел", представляющий в России греческий холдинг Mouzenidis Group, объявил об остановке деятельности в связи с невозможностью выполнить свои обязательства перед туристами и партнерами, говорится в заявлении компании.

"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства. Из-за целого ряда внешних обстоятельств - проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекции, отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 - нам не удалось найти другого решения. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel", - заявляет руководство "Музенидис Трэвел".

Под брендом "Музенидис Трэвел" деятельность в сфере выездного туризма осуществляли общества с ограниченной ответственностью "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "МУЗЕНИДИС ТРЭВЕЛ - Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург", работающие соответственно в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и Екатеринбурге. Еще один туроператор - ООО "Музенидис Интур" - занимался внутренним туризмом.

Финансовая ответственность всех пяти компаний перед потребителями суммарно застрахована на 80,5 млн росс. рублей в СК "Т.И.Т". "Мы предоставим все необходимые документы для получения туристами компенсации. Порядок действий будет опубликован дополнительно после согласования со страховой компанией", - говорится в заявлении.
 
Mouzenidis Group - один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, принимающий туристов не только из России, но и стран СНГ и Восточной Европы. По данным греческих изданий, холдинг лидировал в Греции по числу обслуженных российских туристов. На российском рынке компания была крупнейшим туроператором по Греции. Основатель и президент холдинга Борис Музенидис умер 27 марта 2021 года в Москве в возрасте 60 лет от остановки сердца, которая стала осложнением коронавируса. Летом стало известно о больших долгах холдинга, которые привели к остановке деятельности принимающей компании Mouzenidis Travel Greece.

По данным Ростуризма, в результате остановки деятельности российского представительства холдинга пострадают 27 тысяч туристов, которые приобрели туры в Грецию в 2020 году. Их поездки были отложены на 2021 год, но "Музенидис Трэвел" не смог отправить их на отдых из-за банкротства своей принимающей компании и по той же причине не может вернуть им деньги, которые были переведены в Грецию, пишет Интерфакс-Запад.
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