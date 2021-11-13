Как отмечается, ночью на острове произошло 5-балльное землетрясение, которое еще ухудшило ситуацию с извержением вулкана. По состоянию на сегодняшний день более 1000 гектаров на поверхности Ла Пальмы были покрыты вулканической лавой. С острова уже эвакуировали более 7000 человек, сообщений о жертвах пока нет.





Отмечается, что для эвакуации Испания задействовала военно-морские силы. В частности, в спасательной операции принял участие корабль ВМС «Кастилия», который был задействован для эвакуации фермеров после того, как лава достигла банановых плантаций.









Сообщается, что в результате извержения были повреждены сотни домов и уничтожена большая часть банановых плантаций, которые были основой экономики острова. Согласно заявлениям региональных чиновников, извержение нанесло ущерб на сумму примерно 100 миллионов евро.





Ранее Укринформ сообщал, что новые потоки лавы вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма достигли Атлантического океана.