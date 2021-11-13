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Новые правила на белорусских кладбищах: «гроб на гроб» в одну могилу можно хоронить - подробно о нюансах

Новые правила 2021 года на белорусских кладбищах: столики за оградкой не ставить, в катафалке везти только один гроб, урны с прахом, которые не забрали родственники, хоронить в одну могилу.

Новые правила на белорусских кладбищах: «гроб на гроб» в одну могилу можно хоронить - подробно о нюансах
А по принципу «гроб на гроб» в одну могилу можно хоронить и не дожидаясь 20 лет с предыдущего захоронения. Но есть нюансы

По закону прах после кремации в обязательном порядке должен быть захоронен на кладбище.

В Правила содержания и благоустройство мест погребения Министерство ЖКХ Беларуси внесло изменения. Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, которое изменяет его же постановление 2016 года, датировано 21 июля 2021-го.

Среди новшеств: теперь запрещено устанавливать скамейки, столики, высаживать деревья и кустарники в проходах между могилами и за пределами участков захоронений. Раньше частенько, особенно на сельских кладбищах, люди делали такое ради экономии места.

На кладбищах можно создавать отдельные участки или сектора для захоронения умерших одной веры. С таким предложением религиозные организации могут обращаться в местные Советы депутатов. Погребение умерших в таком вероисповедном секторе проходит по обычаям и традициям соответствующей религиозной конфессии.

По новым правилам, достойное отношение к телу после смерти исключает перевоз в одном автомобиле-катафалке нескольких гробов сразу один на другом, чем часто грешили частные фирмы при перевозке гробов в крематорий.

В Правилах указано: прах после кремации в обязательном порядке должен быть захоронен на кладбище.

Чтобы на кладбищах было меньше неухоженных участков, урны с прахом умерших лиц без определенного места жительства, а также урны с прахом тех людей, которыми не интересуются их родственники после кремации (за три последних года в Минском крематории таких набралось аж семь с лишним десятков!) разрешено хоронить не в отдельных могилах, а в братских.

КСТАТИ

На старых минских кладбищам, например, Северном, Чижовском, Восточном, в существующую отдельную могилу через 20 лет после первого захоронения можно подзахоранивать гроб с умершим родственником и это по правилам. Сейчас при обращении родственников возможно уменьшить этот 20-летний срок при захоронении «гроб на гроб». Но в этом случае должны быть соблюдены следующие правила, гласит документ: «глубина могилы для первого захоронения должна быть не менее 2,5 м, расстояния от дна могилы до уровня стояния грунтовых вод должно быть не менее 50 см, а глубина могилы для второго захоронения - не менее 1,5 м.
belarus.kp.ru
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