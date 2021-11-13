Журналист Блога Гродно s13.ru съездил ранним утром в деревню и пообщался с местными.





С дороги на Брузги небольшая приграничная деревня хорошо просматривается. Из немногочисленных домиков идет дым, издали доносится лай собак. Маленькие старенькие избушки соседствуют с большими добротными домами. На улицах пусто. Лишь пару машин проезжает мимо нас – наверное, местные торопятся на работу.





На обочине дорогу замечаем женщину. Узнав, что мы журналисты, местная жительница замахала руками и попросила ее не фотографировать.





- Как живем? Плохо мы живем! Страшно нам очень, понимаете… Ухожу на работу, двери замыкаю на все замки, бо там дзеци. А за них страшно. Мы столько тут прожили и никогда не закрывались, а теперь выйти страшно, - на эмоциях рассказывает женщина. – Лесники наши рассказывают, что со вторника ездят лес убирают за этими (мигрантами – прим.авт), сегодня вон дрова им повезли. Мы дрова для себя покупаем! А им привозят бесплатно, - рассказала жительница деревни и спешно отдались от нас.









В самой деревне домов 50, не больше. Во дворе замечаем бабушку, которая кормит своего пса. Бабушка сначала подозрительно глянула на нас, но потом все же подошла к калитке:





- Нашыя? Ну добра. А я гляджу, какие-то незнаемыя…





Интересуемся у женщины, были ли мигранты в ее деревне.





- Я не видела. Днем их тут не видела. Ноччу тольки собаки лают. Всю ночь! Ходят же где-то. Боимся, чтоб кур не начали резать наших. А что? Если голодные будут, пойдут же и нас обворовывать. А что мы тут маем? Пару кур и маленький клочок земли. Все!





Женщина рассказывает, что все местные очень напуганы. Дома закрывают на все замки, а когда стемнеет, на улицу стараются не выходить.





- Я сама родилась в войну, в 1942 году. Когда в деревню пришли немцы, нам сказали – цякайце да лесу. Мы и хавались в нем, но на своей территории. Вон в том лясочку, - показывает женщина на лес, где сейчас находится мигрантский лагерь. – Война у них? Пусть на своей территории прячутся.





Бабушка говорит, что очень переживает за лес. До нее доходит информация, во что он сейчас превращается – деревья и кусты уничтожаются, кругом – мусор и выжженная земля.





- Кто потом его сажать будет? И нахалеру нам прививаться от коронавируса, если они (мигранты) нам его сюда опять прывязуць? Хто их там прывивае? Никто. Нам страшно здесь, очень страшно. Вот так и напишите





Местные рассказывают, что раньше пограничники постоянно просили сообщать им, если в деревне увидят лиц, похожих на мигрантов.





- Помню, как во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году увидел здесь четырех негров. Позвонили на заставу, сообщили об этом. Моментально приехали сюда, задержали их. На следующий день к нам приехали с цветами и вознаграждением! Благодарили нас. А теперь – заполонили все веску эти мигранты, а ты звони – не звони, никто сюда не приедет!





Житель деревни поделился с нами своими наблюдениями о мигрантах, которые были в этой деревне.





- Ни одного нищего здесь я не видел. Вооот с такими все цепями, - мужчина показывает примерную ширину браслета. – А какие планшеты у них?! У вас, думаю, не скоро такие появятся. Идут тут через веску. Я им говорю: на асфальт иди, чего ты в деревню лезешь? А он достает планшет – у него там все уже начерчено. И пошел себе до леса через веску. Но в дома не ходят, - говорит собеседник. Потом добавил: – Пока что не ходят. Вон к речке ходят воду набирать.









В основном до деревни мигранты добираются на такси. Здесь их высаживают на перекрестке около креста, говорит собеседник.





- Спрашиваю у водителя, сколько дали тебе? Говорит – сотку. Это из Гродно. Из Минска – двести будет. Долларов, конечно. За день может сделать два рейса. Если поднатужится, то, может, и три рейса, - пересказывает диалог с таксистом мужчина. – Страха то такого большого нет. Если уже придут грабить, то отдам им своих кур полудохлых. Ну а что еще делать?