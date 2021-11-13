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Белгидромет: сегодня туман, оранжевый уровень опасности

«Ночью и в первой половине дня 13 ноября (суббота) на большей части территории республики и в Минске ожидается туман», — сообщили синоптики.

Также 13 ноября будет преобладать облачная погода, но осадков почти не будет. А ночью местами ожидается слабый гололед.

Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +2..+8°С.

Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.

А 14 ноября погодные условия в Беларуси определит малоактивный атмосферный фронт, который идет с северо-запада Европы.

Будет облачно с прояснениями. Где-то по стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики также ждут туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+8°С.

Ветер восточной четверти умеренный.

15 ноября на на северные районы Беларуси надвинется антициклон со Скандинавского полуострова.

Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются снова туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -5.. +2°С, днем -1..+6°С. Ветер северо-восточный умеренный.

фото из открытых источников
telegraf.by
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