Также 13 ноября будет преобладать облачная погода, но осадков почти не будет. А ночью местами ожидается слабый гололед.





Температура воздуха ночью -3..+3°С, днем +2..+8°С.





Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный умеренный.





А 14 ноября погодные условия в Беларуси определит малоактивный атмосферный фронт, который идет с северо-запада Европы.





Будет облачно с прояснениями. Где-то по стране пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах республики также ждут туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+8°С.





Ветер восточной четверти умеренный.





15 ноября на на северные районы Беларуси надвинется антициклон со Скандинавского полуострова.





Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.





Ночью и утром в отдельных районах республики ожидаются снова туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью -5.. +2°С, днем -1..+6°С. Ветер северо-восточный умеренный.





фото из открытых источников