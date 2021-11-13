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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Зарегистрирован первый российский инъекционный препарат от COVID-19 "Арепливир"

Первый российский инъекционный препарат прямого действия для лечения COVID-19 "Арепливир" прошел регистрацию и до конца 2021 года начнет поступать в стационары, сообщили ТАСС в пресс-службе разработчика - ГК "Промомед".

"Своей разработкой ГК "Промомед" ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19", - сказали в пресс-службе.
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