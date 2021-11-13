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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В СК РБ создадут новую структуру - спецподразделение по борьбе с киберпреступностью

Глава Следственного комитета Беларуси объяснил, что на новую структуру будут также возложены функции цифровизации ведомства.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Гора в эфире "Беларусь 1".

Он уточнил, что "исходя из задач, возможно, это будет даже главное управление".
Говоря о преступлениях в данной сфере, Гора обратил внимание, что основная часть связана с хищениями, но есть и ряд других: мошенничество, преступления в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления экстремистской направленности. Также по словам руководителя СК, в цифровую сферу перешла торговля наркотиками, пишет sputnik.by

Но для фнкционирования и борьбы с данными правонарушениями нужен кадровый аппарат, способный их расследовать и программно-техническое оснащение. И, по мнению руководителя ведомства, показательным должно стать создание силами сотрудников автоматизированной системы "След".

Также в планах улучшить взаимодействие с банками и Нацбанком, чтобы сократить сроки получения нужной информации и ускорить расследование уголовных дел.
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