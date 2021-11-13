Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Гора в эфире "Беларусь 1".





Он уточнил, что "исходя из задач, возможно, это будет даже главное управление".

Говоря о преступлениях в данной сфере, Гора обратил внимание, что основная часть связана с хищениями, но есть и ряд других: мошенничество, преступления в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления экстремистской направленности. Также по словам руководителя СК, в цифровую сферу перешла торговля наркотиками, пишет sputnik.by





Но для фнкционирования и борьбы с данными правонарушениями нужен кадровый аппарат, способный их расследовать и программно-техническое оснащение. И, по мнению руководителя ведомства, показательным должно стать создание силами сотрудников автоматизированной системы "След".





Также в планах улучшить взаимодействие с банками и Нацбанком, чтобы сократить сроки получения нужной информации и ускорить расследование уголовных дел.