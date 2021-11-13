В Беларуси 30 турфирм лишены права работать с иностранцами
Беларусь лишила 30 туристических фирм права приглашать мигрантов из других стран, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министра иностранных дел страны Владимира Макея.
"Буквально месяц назад мы лишили права приглашения мигрантов из других стран 30 туристических фирм". Решение было предпринято в рамках мер по сокращению потока нелегальной миграции через территорию Беларуси, заявил руководитель МИД.
08:09 13/11/2021
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