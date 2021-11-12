Двое российских военных погибли при парашютировании на учениях под Гродно
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Фото Mil.ru
«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — сказали в ведомстве.
Как уточняет агентство, один из погибших российских военных при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.
"Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", - говорится в сообщении.
"Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили в Минобороны РФ.
22:44 12/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение