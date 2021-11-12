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Двое российских военных погибли при парашютировании на учениях под Гродно

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Двое российских военных погибли при парашютировании на учениях под Гродно
Фото Mil.ru

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола <…>. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», — сказали в ведомстве.

Как уточняет агентство, один из погибших российских военных при десантировании пытался спасти второго, воспользовавшись запасным парашютом.

"Один из военнослужащих предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих, использовав свой запасной парашют", - говорится в сообщении.

"Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавили в Минобороны РФ.
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