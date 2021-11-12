преподаватель МГУ Сергей Гландин. — Этим регламентом ЕС установил единую систему приема беженцев, — Польша связана положением регламента «Дублин III» 2013 года, который касается регулирования вопроса приема беженцев, — отметил в эфире телеканала Дождь юрист-международник, советник коллегии адвокатов,— Этим регламентом ЕС установил единую систему приема беженцев, пишет Салідарнасць.





Он был трижды изменен, последний вариант был принят специально для того, чтобы беженец не катался по Европе и не получал несколько статусов беженца в разных странах. Правила были унифицированы для всех 27 государств-членов ЕС.





В этом регламенте содержится и требование о том, что ответственность за мигранта несет страна, через территорию которой человек попал в ЕС. Если мигрант въехал на территорию Польши, значит, Польша должна проверить его статус, убедиться, действительно ли он имеет основания для того, чтобы считаться беженцем, и, если это так, Польша должна принять такого беженца, поселить в какой-то временный лагерь пребывания и далее действовать, согласно регламенту.





И мигранты в дальнейшем должны проживать именно на территории страны, которая взяла на себя за них ответственность. В данном случае это могла быть Польша, но, как мы видим, Польша этого не хочет и как любое национальное государство она вправе защищать свои границы, что сейчас и делает.





По словам эксперта, регламентом «Дублин III» не предусмотрены ситуации, при которых одно из государств ЕС обязано пропускать через свою территорию беженцев, желающих попасть в другое государство ЕС. Более того, вопрос о принятии мигрантов большинство стран ЕС может рассматривать самостоятельно.





— Польша не обязана принимать мигрантов, потому что в операционном праве до сих пор не урегулирован один вопрос — является ли право убежища абсолютным.





Например, у вашего соседа произошел пожар или его затопило, он пришел к вам и сказал, пусти, буду жить у тебя. В данном случае вы решаете самостоятельно — пускать или не пускать. Точно также и на международном уровне.





Пока право убежища абсолютным признано только в Германии. В 2008 году там было принято решение о том, что правительство страны должно обеспечить своим гражданам некий минимальный стандарт. Речь идет о жилье, денежных средствах, неплохом соцпакете. В 2012 году этот стандарт был распространен и на всех, въезжающих в Германию мигрантов. Любому там предоставляется жилье, деньги и соцпакет. Именно поэтому беженцы всего мира хотят попасть в Германию.





Но есть практика других стран. США отказались от этого принципа. Америка считает право убежища не абсолютным. Россия также не считает право убежища абсолютным. Польша тоже возражает, демонстрируя тем самым, что не считает право убежища абсолютным.





И на этом основании она вправе принимать или не принимать беженцев, которые сейчас находятся на границе. Такой позицией Польша не нарушает регламент «Дублин III», поскольку в нем не говорится об обязанности принять беженца, — говорит юрист.





Он уточняет, что шанс получить статус беженца у мигранта гораздо выше, если тот действует в рамках закона.





— Если бы беженцы официально заявляли свою просьбу о предоставлении убежища, я думаю, это была бы другая ситуация. При пересечении государственной границы у мигранта должны спросить, куда вы идете и на каком основании. Тот может заявить, что у него сложились обстоятельства, предусмотренные Женевской конвенцией 1951 года, и написать заявление по регламенту «Дублин III». В таком случае, согласно этому регламенту, у государства ЕС возникла бы обязанность рассмотреть заявление конкретного человека. Но эти люди, как мы видим, решили просто штурмовать границу и не идти официальным путем, — объяснил Сергей Гландин.





Политик и журналист Сергей Наумчик считает, что «нынешняя ситуация на границе Беларуси и Польши — сознательное нарушение белорусской властью собственного законодательства, не говоря уже об издевательствах над людьми».





— В случае нахождения человека на приграничной территории без разрешения, он, по закону, должен быть незамедлительно удален из этой зоны, а далее — или задержан, или отпущен, по обстоятельствам, — отметил политик в своем телеграм-канале. — Согласно и белорусскому законодательству, и Международной Конвенции о беженцах власти должны вывезти всех мигрантов с приграничной зоны, разместить их в помещениях, пригодных для временного проживания, обеспечить всем необходимым и приступить к рассмотрению их заявлений о предоставлении статуса беженца.





Те, чьи права для получения статуса будут подтверждены, должны его получить со всеми последствиями, чьи права на убежище признаны не будут — должны быть депортированы.