



Роман Бондаренко умер в больнице после избиения неизвестными. Его задержали вечером 11 ноября 2020 года во дворах у Площади Перемен в Минске. В тот же вечер он оказался в больнице в состоянии комы. Врачи не смогли его спасти. Уголовное дело по факту его смерти было возбуждено только в феврале 2021.





В сентябре 2022-го Генпрокуратура приостановила расследование дела о гибели Романа Бондаренко ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.





Объединение бывших силовиков провело собственное независимое расследование. Были найдены и опубликованы записи разговоров и билинги номеров телефонов ряда лиц.





Из этих данных следовало, что к событиям на Площади Перемен в тот вечер могли быть причастны хоккейный функционер Дмитрий Басков, спортсмен Дмитрий Шакута. Эти люди, как утверждают независимые расследователи, могли быть в тот вечер, когда задерживали Бондаренко, на Площади Перемен под прикрытием силовиков.