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Акции в память о Романе Бондаренко прошли в разных городах

Акции в память о Романе Бондаренко прошли в разных районах Минска, Могилеве, Бресте, Жодино, Пружанах, Дзержинске и других городах страны.


Роман Бондаренко умер в больнице после избиения неизвестными. Его задержали вечером 11 ноября 2020 года во дворах у Площади Перемен в Минске. В тот же вечер он оказался в больнице в состоянии комы.  Врачи не смогли его спасти. Уголовное дело по факту его смерти было возбуждено только в феврале 2021.

В сентябре 2022-го Генпрокуратура приостановила расследование дела о гибели Романа Бондаренко ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Объединение бывших силовиков провело собственное независимое расследование. Были найдены и опубликованы записи разговоров и билинги номеров телефонов ряда лиц.

Из этих данных следовало, что к событиям на Площади Перемен в тот вечер могли быть причастны хоккейный функционер Дмитрий Басков, спортсмен Дмитрий Шакута. Эти люди, как утверждают независимые расследователи, могли быть в тот вечер, когда задерживали Бондаренко, на Площади Перемен под прикрытием силовиков.
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