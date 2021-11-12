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Владимир Сунгоркин: Гена Можейко — не враг. И «Комсомолка» - не штаб контрреволюции в Беларуси

Главный редактор «Комсомольской правды» рассказал о ситуации вокруг «КП» в Беларуси

Владимир Сунгоркин: Гена Можейко — не враг. И «Комсомолка» - не штаб контрреволюции в Беларуси
фото: radiokp.ru, главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин ответил на вопросы журналиста RT Антона Красовского в его проекте «Антонимы» о том, что сейчас происходит с арестованным в Минске корреспондентом «КП»-Беларусь» Геннадием Можейко, и какой была реакция в московских верхах на закрытие в Беларуси ведущего российского издания, пишет kp.ru

«КОМСОМОЛКУ» ЗАПИСАЛИ В «АГЕНТЫ ЗАПАДА»

Антон Красовский:

- И все-таки, вот что произошло с белорусским офисом «Комсомольской правды», который уже не существует.

Больше года назад «Комсомолку» в Беларуси перестали печатать. А теперь заблокировали и сайт.

Владимир Сунгоркин:

- Я, на самом деле, когда меня об этом спрашивают, не знаю, что ответить. Потому что самый правильный и точный ответ: произошло что-то, что до сих пор не укладывается в моей голове. Я всегда лет так 30 последних точно себя позиционировал совершенно искренне, как большого друга белорусского народа и идеи Союзного государства, очень с симпатией относящегося в целом к линии, которую вел Лукашенко.

- Правда?

- Да. Вы знаете, вот без снобизма… Он (Лукашенко, - ред.) сохранил свою экономику.

- Это мы сохранили его экономику.

- Россия, вы имеете в виду? Ну, тут может быть большая дискуссия, для другого случая.

- С другой стороны, он благодаря нам сохранил.

- Конечно… Но когда летом 2020-го начался выход огромных народных масс, избиения, синяки во всю ногу, «Комсомолка» это подавала как мощные исторические события.

- А вы были на чьей-то стороне? Или пытались сохранить нейтралитет? Вот вы где были в тот момент?

- Я, вообще-то, был в отпуске в это время, на Дальнем Востоке.

- Вот, началось. Первый секретарь горкома: вообще, я был в отпуске.

- Я честно был в отпуске. В Хабаровске, у нас было семь часов разницы. И я помню, меня разбудили в два часа ночи с криками: мать-перемать, что у тебя там творится? А это не у меня. Это белорусская «Комсомолка»… Но, тем не менее. Дальше, допустим, нам говорят: ребята, ну, вы обалдели. Вы тут разжигаете… Ну, хорошо. Мы все поняли: разжигать не будем. Ситуация нервная. Я звоню: слушай, давай поспокойнее, поосторожнее.

- В «Комсомольскую правду»?

- Да. Редактору в Минске.

Как бы это было в России? Не раздувай, давай успокоимся и работаем дальше. А в Беларуси, с диким для меня изумлением, тут же записали «Комсомольскую правду» во враги, в агенты Запада, в шпионов...

Короче, мы не успели оглянуться! Нас закрыли.

- Что значит «закрыли»? Как это происходит?

- Это твердые указания не печатать. Хорошо, не печатайте, мы будем из России возить. После этого пришло указание там, в Минске, «Комсомолку» не продавать. Кто будет продавать, будут наказаны.

Нас запретили полностью!

В ЭТОТ ПРОКЛЯТЫЙ ВЕЧЕР ГЕНА ПРОСТО ОКАЗАЛСЯ ДЕЖУРНЫМ


- То, что произошло с Геннадием Можейко - это уже следствие всего произошедшего с «Комсомолкой»?

- Конечно.

- Давайте: как это было? Газета уже закрыта, но сайт «Комсомольской правды» еще оставался, да?

- Да, оставался сайт.

- И тут какой-то чувак убил какого-то кагэбэшника местного, да?

- Боже упаси! Вы плохо знаете Беларусь. Какой-то негодяй (я это без всякой иронии) застрелил сотрудника КГБ, который исполнял свой долг!

- А он зачем его застрелил? Революционер, что ли?

- Нет, он был айтишником. Но там многие превратились в революционеров за этот год. У него, насколько я знаю, двойное было гражданство – Белоруссии и США. И он был такой, знаете, пассионарий. И когда к нему ломились кагэбэшники, чтобы провести обыск, он (это снято на пленку, причем, его женой, у меня это не укладывается в голове) встретил их с охотничьим ружьем. Когда они вскрыли дверь, он просто их встретил выстрелом.

- В первого попавшегося, да?

- В первого попавшегося. И «Комсомольская правда», пытаясь понять, что это было…

- Берет интервью у одноклассницы этого айтишника. Которая говорит, что парень, вообще-то, был хороший. И я сама не знаю, что с ним произошло.

- Вы пересказали уже всю заметку. Парень был хороший 12 лет назад, да. Но важная вещь: что с ним стало, я не понимаю. Точка.

- И дальше начинают происходить события.

- Дальше потрясающее происходит. Эту заметку и написал Можейко. Время 21 час 59 минут (все по минутам записано!), он это выкладывает на сайт. В 22:07 хватается за голову минский редактор: что ты натворил!

- А он понимает…

- Он все понимает. Что сейчас начнется. Сначала он убирает заголовок «Парень был хороший». А потом быстро вычеркивает и всю заметку. Прошло семь минут. Поздно, друг мой. Поздно.

Причем, я тоже редактор, если бы я это увидел, я бы, наверное, пропустил… Слушайте, я вот вспомнил: не какой-нибудь злодей мелкого розлива, а Гитлер в юности был художником. Пишут же: а в юности он картинки рисовал.

Но за это же не садят!

- Не так. Гитлер был талантливым художником.

- Боже упаси! Просто картинки рисовал. Не мог он быть талантливым. Исчадие ада.

А на завтра буквально этот парень Можейко (я с ним не знаком, с Геной, никогда не разговаривал, не общался).

- Ну, да. Он – рядовой сотрудник.

- Он вообще не по этой части. Знаете, чем он увлекался? Автомобильчиками, техникой, гаджетами – вот про это и писал. В данный проклятый вечер он просто оказался дежурным... На завтра он все понимает, что у них уже 200 человек там сидит за неуважение к этой истории. Где-то что-то перепостили. Он собирает манатки и уезжает в Москву, чтобы из Москвы улететь в Варшаву. И (вот здесь полный занавес опускается, полный туман) к нему кто-то в Москве подходит на регистрации в Шереметьево, говорит: друг мой, куда ты собрался? В Варшаву? Ты откуда? Из Минска? Вам надо вернуться в Минск.

- Владимир Николаевич, что значит «кто-то»!

- Не знаю. Может, это дежурная по перрону, понимаете? С повязкой «Дружинник»...

Знаете, почему я ничего не знаю? Потому что с тех пор, а это было 30 сентября или уже 1 октября, с тех пор с ним никто не разговаривал... Я говорил с его мамой вчера: какие новости? Никаких. Встречались? Нет. Посылки передают, их возвращают.

- То есть, в сущности, вы не понимаете, жив он или нет?

- Это вы сказали. Я вынужден быть осторожным, потому что это мой сотрудник сидит.

У него там желудок больной, но даже лекарства: часть забирают, часть возвращают. Он еще и курит, понимаете?

Табак не принимают.

- Хоть одна польза. Был же этот, который теперь всем раздает интервью. Из-за которого самолет посадили.

- Протасевич!

- Да. Его же освободили!

- Он, да, под домашним арестом. Дал правильные слова. Разоблачил тех и этих. Ну, Протасевич хотя бы занимался оппозиционной борьбой!

- Это правда.

- Но Можейко сидит вообще ни за что! Честное слово! Хотя за этот месяц и десять дней... Кем он оттуда выйдет?

Геннадий Можейко находится в СИЗО уже почти полтора месяца. К нему не пускают родных, никакой связи с ним нет

«ВОТ НЕЛЬЗЯ СИЛЬНО ВЫСОВЫВАТЬСЯ»

- Как вы можете объяснить это отношение к «Комсомолке», если и МИД России несколько раз заявлял. И Песков. Наше руководство говорит: вы что, совсем с ума сошли? «Комсомольская правда» - это наше флагманское издание. Что вы делаете? А им плевать. Вот как вы можете это объяснить?

- У меня пошлое объяснение, но я хорошо знаю Беларусь. Это была такая ревность со стороны идеологов, журналистов, редакторов. Мы занимали в Беларуси лидирующие позиции… Вот нельзя сильно высовываться. Мне один банкир сказал: не сиди в первом ряду никогда, сиди во втором.

- Лучше в четвертом.

- В третьем, ладно.

А мы уселись в первый ряд, развивались и гордились – у нас самая высокая аудитория. Это вызывало огромную ревность. Иностранная – российская - газета.

- Как вы думаете, что вообще произошло с Лукашенко за последний год? Он изменился?

- Конечно, он сильно изменился за последний год. Я думаю, он очень умный человек, и он отлично понимает, что произошло. Ему надо искать выход из этой ситуации. Он его ищет.

А «Комсомолка» вообще никакой не враг Беларуси.

- Мягко говоря.

- Нету там штаба контрреволюции. Можейко не враг. Никто не враг. Мы все за Беларусь.

«КРЕМЛЬ ОБЕСПОКОЕН!» НУ ЭТОГО МАЛО ЧТО ЛИ?!

- Вы с кем-то из начальства разговаривали на этот счет? Они вам чего говорят?

- Они говорят: Вова, мы офигели! Я четко пересказываю. Мы не знаем, что делать.

- Да ладно.

- А что делать? Лавров, это ж не секрет, ставил этот вопрос. Песков, я же не выдаю никакой тайны, на брифинге говорит очень важную фразу. Там каждая буква важна: Кремль обеспокоен. Ну, этого чего, мало? Хотя бы на домашний арест его перевести. Ну за что он сидит в этих сырых…

- А он гражданин Беларуси?

- Да. Я не знаком с этим парнем, но я тут же, когда все случилось, выдам тайну, в Москву вызвал всех, кто его знал. Говорю: так, садитесь. Что все-таки вы знаете? Ничего. А может он? Нет… Слушайте, он работает лет двенадцать в этой редакции.

- Это очень много. Всю жизнь.

- Конечно! Выходил ли он на демонстрации? Выходил. Так вся Беларусь выходила пассионарная. Выходил тогда, когда выходили все.

КОЛОССАЛЬНОЕ ТЕРПЕНИЕ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ

- Ну вот что такое? Нашего корреспондента берут в заложники фактически, нашу главную газету прекращают выпускать в стране, которая существует на российские деньги.

- Я сам задаюсь этим вопросом. Я человек оптимистичный и во всем пытаюсь найти какой-то конструктив. И я думаю, что это колоссальное терпение российских властей, понимающих, что мы попали в этот капкан и альтернативы у нас нет, кроме как поддерживать Александра Григорьевича Лукашенко. Потому что альтернатива ему – это, условно говоря, приход НАТО и антироссийской власти. Вот через что можно все объяснить.

Полностью интервью можно прочесть здесь
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