Редкие издания XIX века из библиотеки поэта Рязанова передали Минской духовной семинарии
Библиотека Минской духовной семинарии получила в дар два редких издания XIX века из коллекции белорусского поэта Алеся Рязанова, сообщили в БПЦ.
Переданы две книги: "Древние иноческие уставы" (Москва, 1897) и "Катехизические поучения общедоступно изъясняющие учение Православной Церкви о вере, надежде, любви" протоиерея Григория Дьяченко (Москва, 1898).
"Эти книги до недавнего времени находились в библиотеке известного белорусского поэта Алеся Рязанова. После его кончины и отпевания, которое было совершено в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Петро-Павловском соборе Минска, близкие поэта приняли решение о передаче книг богословского содержания в дар библиотеке Минской духовной семинарии", - рассказали в БПЦ.
Напомним, в августе этого года белорусский поэт Алесь Рязанов скончался на 74 году жизни. Он занимался переводом иностранной литературы на белорусский язык, в том числе комедии Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", хайку Басё, поэзии и прозы литовских писателей, пишет Смартпресс.
21:02 12/11/2021
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