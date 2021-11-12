Переданы две книги: "Древние иноческие уставы" (Москва, 1897) и "Катехизические поучения общедоступно изъясняющие учение Православной Церкви о вере, надежде, любви" протоиерея Григория Дьяченко (Москва, 1898).





"Эти книги до недавнего времени находились в библиотеке известного белорусского поэта Алеся Рязанова. После его кончины и отпевания, которое было совершено в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Петро-Павловском соборе Минска, близкие поэта приняли решение о передаче книг богословского содержания в дар библиотеке Минской духовной семинарии", - рассказали в БПЦ.



