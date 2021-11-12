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Видеофакт: в Бобруйске такой простой парень под камерами украл из магазина 25 палок колбасы

В Бобруйске 24-летний гражданин Украины похитил из магазина 25 палок колбасы. Само преступление и попытки задержать преступника, предпринятые работниками магазина, попали на видео.

Как сообщает областной сайт областного Департамента охраны, мужчина прибыл в Беларуси для поиска работы. Работу, видимо, не найдя, колбасу украл с целью дальнейшей перепродажи.

От преследователей злоумышленнику уйти удалось, но не от Департамента охраны, который задержал подозреваемого по приметам. Стоимость украденного — 25 палок колбасы и упаковки конфет — составила более 200 рублей. Возбуждено уголовное дело.
mogilev.online
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