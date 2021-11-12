Как сообщает областной сайт областного Департамента охраны, мужчина прибыл в Беларуси для поиска работы. Работу, видимо, не найдя, колбасу украл с целью дальнейшей перепродажи.





От преследователей злоумышленнику уйти удалось, но не от Департамента охраны, который задержал подозреваемого по приметам. Стоимость украденного — 25 палок колбасы и упаковки конфет — составила более 200 рублей. Возбуждено уголовное дело.