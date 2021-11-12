Ушел из Большого театра солист Павел Петров. Вместе с ним ушла и его супруга, музыкант Дарья Шлык, которой не продлили контракт. В течение последнего года из театра уволены дирижеры Вячеслав Чернухо-Волич и Андрей Галанов, певец Илья Сильчуков, концертмейстер Регина Саркисова, скрипачка Алла Джиган, альтистка Александра Потемина, хормейстер Иван Титов.





Театр не продлил контракты с народным артистом Владимиром Петровым, певицами Натальей Акининой и Екатериной Головлевой. Дирижер Дмитрий Матвиенко, а также режиссеры Дарья Потатурко и Елена Медякова ушли по собственному желанию.





Что происходит с нашим Большим театром? Что вообще произошло с белорусской культурой за последний год?





Ситуацию, которая сложилась в белорусской культуре за бурный последний год, газете «Белорусы и рынок» прокомментировали историк, театральный критик Денис МАРТИНОВИЧ и философ Павел БАРКОВСКИЙ.





Денис МАРТИНОВИЧ:





— В Большом театре оперы и балета сложилась, мягко говоря, не самая здоровая ситуация. Еще летом 2020 года главный дирижер театра Вячеслав Чернухо-Волич был уволен, проработав в этой должности всего два дня. Сейчас он главный дирижер в Одесском оперном театре. Лично для него, для украинских любителей оперы и балета его новое место работы — большой плюс, а вот для Беларуси это колоссальная потеря.





Осенью по Большому театру прокатились несколько волн увольнений. Убрали тех, кто протестовал против насилия, затем «попросили» сотрудников, участвовавших в записи видео­обращений.





Сейчас происходят точечные увольнения: сотрудникам театра не продлевают трудовые контракты, делают предложения, не совместимые с их статусом или изначально неприемлемые. Администрация Большого не хочет повторить судьбу Купаловского, увольнение большей части трупы которого прогремело на всю страну.





Более того, не все солисты и работники этого коллектива хотят огласки, не все готовы объяснять причины своего увольнения, поэтому мы не можем знать обо всем.





Мне, как театральному критику, который пристально следит за развитием театра, печально видеть происходящее: ведь уходят лучшие. Причем сохранить их — совсем не проблема. Например, солист Павел Петров работал в Большом театре только на 0,25 ставки. Его основное место работы — один из австрийских театров, несколько лет назад он выиграл очень престижный конкурс Operalia в Лиссабоне. Для любого коллектива наличие в штате такого солиста было бы большой честью. Я уверен, для Оперного 0,25 ставки не те деньги, которые позволят сэкономить. Кстати, буквально на днях в театре объявили набор в стажерскую группу. Получается, на место уволенных звезд.





Безусловно, уход Павла Пет­рова, Ильи Сильчукова, других артистов не мог не повлиять на общий уровень оперного театра. Боюсь, уровень будет и дальше снижаться.





— Ситуацию в Большом можно проецировать на всю белорусскую культуру последнего года. Какие тенденции стали особенно заметны в последний год?





— Ситуация в культуре, даже без привязки к событиям 2020–2021 годов, очень печальная.





Есть две глобальные проблемы, в которых существовала белорусская культура до событий последнего года. Первая — низкие зарплаты. Я нашел очень интересные цифры в газете «Культура» (ведомственное издание Министерства культуры). По сведениям газеты, в 2006 году зарплата в сфере культуры составляла 80 % от средней зарплаты по стране, а в 2020-м она упала до 55 %. На этом, по большому счету, можно и заканчивать анализ ситуации в культуре: речь идет о мизерных суммах. Я не верю, что можно создавать качественный культурный продукт практически бесплатно. Безусловно, у нас хватает энтузиастов, работающих за идею, но шедевры не могут появиться в нищете. У нас же они, как ни странно, появляются — не благодаря, а вопреки.





К 2025 году власти планируют вернуть среднюю зарплату в сфере культуры к прежним 80 %. Значит, в ближайшее время ждать изменений не приходится.





Вторая болезненная проблема — отсутствие рыночных условий и механизмов, конкуренции, слабая поддержка независимой культуры. Приведу один только пример. В течение долгих лет белорусские писатели и издатели просят государство отменить НДС на книгоиздание. Например, в Украине он не распространяется на эту сферу, а вот в Беларуси является одной из причин высоких цен на книги, которые к тому же и так издаются небольшими тиражами. Отмена НДС не вызовет проблем в экономике. Этот вопрос поднимается давно, но изменений никаких.





В течение последнего года к культурному кризису прибавились общественно-политические проблемы и общая атмосфера в стране. Добавим примеры не самых удачных действий руководства, в частности кадровую политику Большого театра, и констатируем, что культура просто погружается в кризис. Сейчас, когда на первое место в списке приоритетов вышли политика и экономика, культурой никто заниматься не будет.





Павел БАРКОВСКИЙ:





— Очевидно, что взят курс, который некоторые называют дебелорусизацией, потому что действительно взялись за проекты, работающие на белорусском языке. Развернуто большое наступление на культуру, которая не является официально признанной, не связана с государственными структурами и официальными атрибутами. Выбранный курс означает попытку «нормализовать» культуру, привести ее к какому-то единому знаменателю, а для культуры это деградация. Культура всегда существует в разнообразных формах и проявлениях, а сведение ее к одной форме означает создание чего-то мертвого и печального с точки зрения перспектив для любой нации, для любого государства. Предпринимается попытка создать одну культуру. Такие попытки мы уже наблюдали в ХХ веке, ни к чему хорошему они не ведут, а для развития культуры это дополнительное препятствие, которое она должна преодолевать: с одной стороны, появляется что-то новое, более сильное, с другой — снижает ее потенциал.





Нам предлагают «нормализацию» культуры, сведение ее к единой норме, которую определяет государство: каким должно быть литературное творчество, художественный процесс или искусство, какие темы можно затрагивать, какие сюжеты нужны, а какие вредны...





Вот такую нормализацию нам сейчас и навязывают: любой художник, как в самые мрачные советские времена, должен идти в партком и согласовывать тему для написания нового романа или новой картины.





— То есть нынешняя культурная политика подчинена политическим целям и задачам?





— А власть и не скрывает этого: для нее важна идеологическая вертикаль и чтобы искусство было идеологически правильным.





— Получается, белорусская культура возвращается в советские времена?





— Судя по тому, что государство делает в публичном пространстве, можно утверждать, что оно ликвидирует альтернативы и оставляет лишь те направления, которые напоминают рудименты Советского Союза и его культуры. Конечно, у нас нет на каждом углу бюстов Ленина, а собственный «культ вождя» у нас не развит, но тем не менее есть унификация тем, унификация сюжетов, есть желательные и нежелательные литераторы и художники. Соответственно, культура становится очень однородной. Все живое перемещается в интернет: на ютуб-площадки, на телеграм-каналы, независимые сайты, «эмигрирует» или перемещается онлайн. А то, что остается в публичном пространстве, честно говоря, выглядит печально.





В общем, ситуация развивается не в пользу белорусской культуры. Иное дело, что творцы никуда не делись: они продол­жают свое дело внутри страны или за рубежом, или, как купаловцы, каждый месяц выкладывают новые постановки, новые спектакли онлайн, а поэты размещают свои стихотворения в интернете. Такие времена не содействуют развитию культуры, но дают новые темы, новую энергию для творчества. Другое дело, что нынешняя ситуация является испытанием для личной судьбы творцов: кто-то выбирает эмиграцию, кто-то взял вынужденную паузу. По-человечески это тяжело, но, по моему мнению, эти испытания помогают творить.