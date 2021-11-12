В Южной Корее появилось такси-дрон
Таким образом время поездки сокращается втрое, однако стоимость перевозки будет не каждому по карману.
Фото: Кадр из видео
В аэропорту Сеула в Южной Корее появилось инновационное такси. Его уникальность в том, что оно полностью экологичное. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Это - дрон-такси с электродвигателем, что позволяет машине работать без вредных выбросов.
Такси с вертикальным старт и посадкой как у вертолета разработало Министерство транспорта Южной Кореи. Его планируют полностью запустить через четыре года для рейсов от международного аэропорта к центру Сеула.
Стоимость поездки около 2,5 тысячи грн, а вот время будет сокращено в три раза.
Напомним, ранее в Австрии прошло первое в Европе испытание автономного воздушного такси.
18:48 12/11/2021
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