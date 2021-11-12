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В Южной Корее появилось такси-дрон

Таким образом время поездки сокращается втрое, однако стоимость перевозки будет не каждому по карману.

Фото: Кадр из видео

В аэропорту Сеула в Южной Корее появилось инновационное такси. Его уникальность в том, что оно полностью экологичное. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Это - дрон-такси с электродвигателем, что позволяет машине работать без вредных выбросов.

Такси с вертикальным старт и посадкой как у вертолета разработало Министерство транспорта Южной Кореи. Его планируют полностью запустить через четыре года для рейсов от международного аэропорта к центру Сеула.

Стоимость поездки около 2,5 тысячи грн, а вот время будет сокращено в три раза.

Напомним, ранее в Австрии прошло первое в Европе испытание автономного воздушного такси. 
korrespondent.net
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