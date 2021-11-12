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Умер лечащий врач нескольких советских генсеков

Кардиолог, почетный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии, академик РАН Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет, сообщает Минздрав РФ.

Фото ТАСС

«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней. Его смелые научные разработки по лечению пациентов при инфарктах, новые подходы к терапии тромбозов широко применялись в нашей стране, в Европе и США», — сказано в сообщении министерства.

Евгений Чазов с 1965-го по 2014 год возглавлял Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава — головное учреждение СССР и России кардиологического профиля. После ухода с поста руководителя он стал почетным директором центра.

Чазов — лечащий врач нескольких руководителей СССР. В 1967-1986 годах он возглавлял Главное управление при Минздраве СССР и «несколько поколений политиков, деятелей культуры и высокопоставленных чиновников в России и за рубежом» стремились лечиться именно у него, говорят в министерстве здравоохранения РФ.

В 1980 году Чазов стал одним из шести врачей, организовавших международное движение медработников «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В 1985 году организация получила Нобелевскую премию мира.

В 1968-1986 годах Чазов занимал пост заместителя министра здравоохранения СССР, в 1987-1990-х — пост министра.
Медуза
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