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Базу отдыха "Свитанок" под Гродно готовят к приему детей беженцев с границы

Спортивно-оздоровительный центр "Свитанок" начал подготовку к возможному приему детей беженцев из лагеря у белорусско-польской границы, сообщил БелТА заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.


"Объект сейчас свободен. Здесь в тепле могут разместиться до 200 человек. При необходимости будет обеспечена и медицинская помощь", - сказал Пранюк.

"Свитанок" расположен недалеко от агрогородка Поречье Гродненского района. Сейчас ведется подготовка объекта.

Напомним, на совещании с правительством 11 ноября Александр Лукашенко поручил поддержать детей беженцев, их матерей и беременных женщин, которые находятся в сложных условиях в стихийном лагере на белорусско-польской границе.

"Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили", - сказал на совещании Лукашенко.
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