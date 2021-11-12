



"Объект сейчас свободен. Здесь в тепле могут разместиться до 200 человек. При необходимости будет обеспечена и медицинская помощь", - сказал Пранюк.





"Свитанок" расположен недалеко от агрогородка Поречье Гродненского района. Сейчас ведется подготовка объекта.





Напомним, на совещании с правительством 11 ноября Александр Лукашенко поручил поддержать детей беженцев, их матерей и беременных женщин, которые находятся в сложных условиях в стихийном лагере на белорусско-польской границе.





"Может быть, попросить их, чтобы они или отдали нам детей. Мы их разместили бы в санатории. А где-то, может быть, и с матерью. Беременные женщины и дети - вопрос номер один. Нельзя их бросать. Особенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ отвели, помыли и накормили", - сказал на совещании Лукашенко.



