



17 января в белорусских СМИ появилась информация, что в Витебске с балкона третьего этажа спрыгнула 15-летняя девушка. Медики не смогли спасти подростка, девушка погибла. В ходе расследования выяснилось, что трагический инцидент был убийством, замаскированным под суицид.





В Витебске 39-летний ухажер из ревности сбросил с балкона 15-летнюю девушку

Фото: Следственный комитет





Хозяин квартиры, в которой произошла трагедия, рассказал следователям, что вышел из дома, а когда вернулся, не нашел девушку в квартире. Только выйдя на балкон и посмотрев вниз, он увидел ее лежащей внизу.





Однако следователи выяснили, что мужчина солгал. В тот день девушка выпивала вместе со своим 39-летним знакомым. Узнав, что девушка проявляет интерес к ровесникам, мужчина на почве ревности выбросил ее с балкона.





Эту версию подтвердила судебно-медицинская экспертиза и следовая картина на месте преступления. В частности, снег на перилах балкона, с которого упала девушка, не был поврежден. Это означает, что мужчина на руках переместил ее через перила и сбросил вниз.





Записи с камер видеонаблюдения показали, что мужчина, вопреки своим утверждениям об отсутствии дома, выбежал на улицу через 57 секунд после того, как упала девушка.





Свидетели подтвердили, что витеблянин угрожал своей знакомой расправой, когда узнал, что она общается с ровесниками.