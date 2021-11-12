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Правозащитники: анархист Никита Емельянов 20 дней держал голодовку в карцере

Правозащитники сообщают, что Емельянов находился в карцере с 11 октября по 10 ноября. Анархист прекратил голодовку 31 октября.

11 октября Емельянов объявил голодовку из-за того, что ему отказали во встрече с ксендзом, сообщает «Вясна».

По информации правозащитников, 11 октября Емельянова поместили в карцер на 10 суток, а 20 октября к этому сроку прибавили еще 10 суток. Кроме того, утверждает канал, заключенному не отдают письма от друзей.

12 октября 2020 года Емельянова приговорили к 7 годам колонии по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3).

27 марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет. 29 мая заключенного перевели на строгий режим содержания, а 9 июня этапировали в Могилевскую тюрьму №4.
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