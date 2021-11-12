Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщили в эфире телеканала "Россия 24".
"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении", - сообщили в эфире телеканала.
Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.
Коклюшкин - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты".
С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. Он участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама" и других.
15:28 12/11/2021
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