



"Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении", - сообщили в эфире телеканала.





Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность.





Коклюшкин - автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты".





С 1980 года Коклюшкин стал писать для эстрады. Он участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама" и других.



