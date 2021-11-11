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У пенсионера конфисковали 60 тысяч долларов из‑за того, что он «по незнанию» пронес их в зеленый коридор

Суд Партизанского района Минска оштрафовал пенсионера Александра Рачковского на 10 базовых по статье о недекларировании наличных, перемещаемых через границу (часть 2 статьи 15.5 КоАП). Об этом сообщает издание Onliner.

У пенсионера конфисковали 60 тысяч долларов из‑за того, что он «по незнанию» пронес их в зеленый коридор
Судья Михаил Макаревич постановил конфисковать в доход государства 60 800 долларов и 400 рублей.

Рачковского обвинили в том, что 11 июля в аэропорту он зашел в зеленый коридор, имея при себе 70 800 долларов и 400 рублей; суммы более 10 тысяч долларов подлежат декларированию. В тот день Рачковский вместе с женой собирался лететь в Турцию, чтобы купить жилье — для этого супруги взяли с собой крупную сумму денег.

В суде зачитали стенограмму разговора Рачковского и его жены с сотрудницей таможни в зеленом коридоре. Рачковский говорил таможеннице, что пойдет в красный, но та ответила, что это нужно было сделать сразу.

«Как мы подошли к таможенному пункту, жена пошла вперед — ей ничего декларировать не нужно было. На руках паспорт и билет. Остальное все у меня. Она сейчас всего боится. Волновался за нее — думал, что буду наблюдать и помогу в случае чего. Да и состояние стрессовое. Во-вторых, мне нужно было обратиться к инспектору — в красном коридоре никого не было. Единственный человек, у которого я мог спросить о декларировании денег, — сотрудница за "зеленой" стойкой. Да, я признаю вину в том, что по незнанию заступил в зеленый коридор. Я думал, что "коридор" — это коридор, а не зеленая линия на полу», — сказал в суде пенсионер.

По словам Рачковского, он сказал сотруднице таможни за зеленой стойкой, что ему необходимо задекларировать деньги и ноутбук. «И сказал, что мне нужно в красный коридор. Но мне ответили, что я уже в зеленом и назад роги нет», — объяснил Рачковский. Его слова подтверждаются стенограммой разговора.

Он добавил, что «добровольно предъявил все деньги» и имел при себе документы, подтверждающие их происхождение.

В протоколе указано, что Александр Рачковский проследовал по зеленому коридору, «что является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию».

Пенсионер признал вину в том, что «по незнанию заступил за линию зеленого коридора».

В суде в качестве свидетеля выступила сотрудница таможни, которая говорила с Рачковскими. Она подтвердила, что в красном коридоре в тот момент не было сотрудника.

«У нас расписан весь зал вылета. Никто там и не обязан был находиться. Я обычно становлюсь рядом и одновременно контролирую красный коридор, а коллега находится дальше», — сказала работница таможни.

Судья Макаревич решил наказать Рачковского штрафом в размере 10 базовых и конфисковать у него 60 800 долларов и 400 рублей в доход государства. 10 тысяч долларов, не подлежащих декларированию, по решению суда должны вернуть пенсионеру.
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