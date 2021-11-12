



Это связано с началом полного цикла производства вакцины против коронавируса «Спутник V», к которому сейчас готовятся в Беларуси. Пока еще «Белмедпрепараты» получают субстанцию из России. Но вскоре начнется выпуск «от и до».





Головченко заявил со ссылкой на медиков, что действенной альтернативы вакцинации против коронавируса нет. И с учетом потребности в вакцинах и старта белорусского производства, Беларусь перестанет закупать вакцины за рубежом.





- Темпы вакцинации достаточно высокие. Проблем с обеспеченностью нет. Но мы уже сейчас прекращаем закупать опережающие партии вакцины, именно исходя из того, что к лету следующего года будем выводить на рынок уже произведенную здесь вакцину, - указал премьер.





В пресс-службе Минздрава, цитируя Романа Головченко, сделали уточнение о том, что валидационные (инженерные) серии вакцины, составляющие около 10% от промышленных, будут заложены на производстве уже к концу 2021-го года. Затем вакцину направят на хранения для проверки стабильности. И после ее подтверждения - на регистрацию в России и Беларуси. К июню 2022-го года, планируется, что вакцина «Спутник V», полностью произведенная в Беларуси поступит в так называемый гражданский оборот.





- Проект предполагает выпуск не только вакцины «Спутник V», но и других биотехнологических препаратов. Вакцина просто будет первым препаратом, - уточнил глава правит� �ьства.





Инвестпроект Головченко назвал уникальным местом в плане оснащенности, заметил, что имеющееся оборудование «имеет универсальный характер и позволяет производить широкий спектр востребованных для рынка биопрепаратов».





- Это настоящий прорыв для фармацевтической и биотехнологической отрасли страны, - отметил премьер-министр.





Напомним, что мощности производства рассчитаны на 10 миллионов доз вакцины в год. Из этого объема 4 миллиона доз рассчитаны на Беларусь. Остальное может быть отправлено на экспорт.



